Bắt 3 người đàn ông trộm hàng trăm lít dầu

Qua điều tra, công an bắt giữ 3 nghi can trộm hàng trăm lít dầu từ các xe ở công trình nhà máy xử lý nước thải.

Ngày 20/5, Công an phường An Đông (TP Huế, Thừa Thiên - Huế), cho biết đã bắt quả tang 3 người trộm dầu từ các xe công trình đang thi công tại Nhà máy xử lý nước thải TP Huế.

Tang vật vụ trộm dầu các xe tải ở nhà máy xử lý nước thải TP Huế. Ảnh: A.P.

Những người bị bắt gồm: Hoàng VănTùng (30 tuổi, trú thị xã HươngThủy, Thừa Thiên - Huế), Phạm Nam Tiến và Hồ Tuấn Duy (cùng 36 tuổi, trú TP Huế).

Theo đó, tối 17/5, những người này chở 300 lít dầu Diesel, 30 lít nhớt vừa trộm được đi cất giấu và bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, cả 3 khai sử dụng ống nhựa để hút dầu trộm ở nhà máy. Họ nói từ Tết Nguyên đán 2018 đến nay, mỗi tháng lấy thực hiện trộm dầu từ 2-3 lần.

Công an phường An Đông đã bàn giao 3 nghi can cho Công an TP Huế tiếp tục điều tra.