Bắt 5 nghi can vác súng, mã tấu hỗn chiến ở Nha Trang

Các nghi can khai sau khi nhận lời giải quyết mâu thuẫn của bạn, nhóm này huy động khoảng 30 người mang theo súng, mã tấu đi đến cầu Hà Ra để đánh nhau.

Nhóm thanh niên khai lý do mang theo súng Sau khi đến điểm hẹn, cả 2 nhóm dùng bom xăng, súng hỗn chiến, buộc công an phải nổ súng trấn áp.

Sáng 3/8, Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam đối với Bùi Lập Trường (20 tuổi), Phan Thành Sơn (22 tuổi), Nguyễn Kim Thiện (23 tuổi), Lê Khánh Tuấn (24 tuổi) và Lê Tuấn Huy (21 tuổi) cùng trú tại TP Nha Trang, về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Đây là nhóm thanh niên liên quan đến vụ hỗn chiến bằng súng, bom xăng gây hoang dư luận xảy ra trên cầu Hà Ra (phường Vĩnh Phước) vào tối 1/8.

Nhóm thanh niên bị bắt sau vụ hỗn chiến trên cầu Hà Ra. Ảnh: An Bình.

Theo Công an TP Nha Trang, khoảng 21h30, một người tên Lượng (chưa rõ lai lịch) gọi điện cho nhóm Lê Khánh Tuấn rủ đi đánh nhau với nhóm Nô "vi rút" (chưa rõ lại lịch), tại cầu Hà Ra.

Khánh Tuấn rủ thêm khoảng 30 người mang theo súng, dao, mã tấu đi xe máy đến cầu Hà Ra như lời hẹn trước đó. Đến nơi, nhóm của Khánh Tuấn bị nhóm của Nô "vi rút" đang tụ tập dưới chân cầu Hà Ra ném bom xăng. Cùng lúc, nhóm Bùi Lập Trường rút súng bắn trả nhóm ở dưới cầu.

Lúc đang hỗn chiến, lực lượng công an xuất hiện, nổ súng chỉ thiên để trấn áp. Cả 2 nhóm vứt hung khí bỏ cháy tán loạn. Tại hiện trường, công an thu giữ một khẩu súng bắn đạn bi, một khẩu súng bắn cá, hàng chục hung khí gồm dao, mã tấu, kiếm....

Khẩu súng công an thu giữ trong vụ hỗn chiến. Ảnh: An Bình.

Qua truy xét, công an bắt giữ 9 nghi can. Tại cơ quan công an, nhóm này khai nhận hành vi. Bùi Lập Trường khai: "Em mua súng của một người bạn. Đêm đó mang súng theo để tự vệ".

"Qua sàng lọc, chúng tôi tạm giam 5 nghi can, số còn lại cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú. Chúng tôi đang truy xét các nghi can khác", lãnh đạo Công an TP Nha Trang thông tin.