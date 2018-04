Bắt 52 người đang say sưa bên hai sới gà

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn nhất Việt Nam thuộc vùng Bắc Trung Bộ có trung tâm hành chính là thành phố Vinh. Nghệ An có đầy đủ địa hình núi cao, trung du, đồng bằng và ven biển, có 9 huyện nằm trong Khu dự trữ sinh quyển miền tây Nghệ An được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Về kinh tế, ngành công nghiệp hiện nay của tỉnh tập trung phát triển ở 3 khu vực Vinh - Cửa Lò, Hoàng Mai và Phủ Quỳ.

Bạn có biết: Thời nhà Hậu Lê, tỉnh Nghệ An có tên gọi là Xứ Nghệ (bao gồm cả tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh của ngày nay).