Bắt 9X đập phá quán nhậu, đòi tiền bảo kê

Nam thanh niên vào quán nhậu đập phá đồ đạc, đuổi đánh nhân viên, đòi chủ quán phải chung tiền bảo kê 200.000/ngày mới để yên.

Chiều 11/7, thượng tá Nguyễn Đức Thành, Phó trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Đức Trung (26 tuổi, trú phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa) để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Đức Trung lúc bị bắt. Ảnh: An Bình.

Khoảng 14h ngày 10/7, Trung vào quán nhậu trên đường Tháp Bà, phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang. Tại đây, nam thanh niên lớn tiếng quát tháo mọi người, đồng thời đòi chủ quán phải chung tiền bảo kê mỗi ngày 200.000 đồng, nhưng không được đáp ứng.

Bực tức, Trung xông vào đập phá bàn ghế, đuổi đánh nhân viên quán. “Tôi đợi ở cuối đường Tháp Bà, nếu không đưa tiền đủ, quán sẽ không yên đâu”, Trung hăm dọa trước khi rời đi.

Chủ quán báo công an, đồng thời cho người mang tiền đưa cho Trung. Khi đang nhận tiền từ nhân viên quán nhậu, các trinh sát Đội cảnh sát hình sự Công an TP Nha Trang ập đến, bắt giữ Trung.

Khai với công an, Trung viện lý do cần tiền để mua ma túy nên đòi bảo kê quán nhậu. Theo công an, 2 ngày trước Trung cũng tới quán nhậu này và lấy đi một điện thoại di động. Trung có 2 tiền án về tội Cố ý gây thương tích và Trộm cắp tài sản.