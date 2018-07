Bắt cấp trên của ông Lương vụ nâng điểm hơn 300 bài thi ở Hà Giang

Sau ông Vũ Trọng Lương, Cơ quan an ninh an điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố ông Nguyễn Thanh Hoài vì liên quan vụ sửa hơn 300 bài thi THPT ở tỉnh này.

Công an đọc lệnh bắt người thứ 2 liên quan vụ sửa điểm ở Hà Giang Ba ngày sau khi bắt Vũ Trọng Lương, Công an Hà Giang đã bắt cấp trên của ông này là Nguyễn Thanh Hoài do liên quan đến việc sửa điểm cho hơn 300 bài thi tốt nghiệp THPT ở Hà Giang. Ngày 23/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với ông Nguyễn Thanh Hoài (sinh năm 1969, ở TP Hà Giang), Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Giang) về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các quyết định trên đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2018, ông Hoài là Phó trưởng Ban chấm thi, Trưởng ban Thư ký Hội đồng thi ở Hà Giang. Vị cán bộ này được xác định là người đã đưa chìa khóa nơi lưu giữ bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm đã chấm cho cấp dưới là Vũ Trọng Lương - Phó trưởng phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục của sở này. Ông Nguyễn Thanh Hoài, Trưởng Phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Giang) bị bắt để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ảnh: Diệu Loan. Trước đó, ngày 20/7, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng với Vũ Trọng Lương về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự. Đại diện Cục An ninh Chính trị nội bộ (A83 - Bộ Công an), nói ông Lương được Sở GD&ĐT Hà Giang phân công sử dụng máy tính để quét bài thi trắc nghiệm. Sau khi Bộ GD&ĐT công bố đáp án, ông Lương đã tải đáp án về và lưu trong máy. Điều tra ban đầu cho thấy khi có nhiều tin nhắn gửi số báo danh thí sinh và mức điểm đến số điện thoại ông Lương để nhập vào máy tính. Quy trình thực hiện khoảng 6 giây cho một trường hợp. Đại diện A83 cũng cho hay quy trình thanh tra của Bộ GD&ĐT, sở và của công an giám sát chưa chặt chẽ khi để ông Lương xử lý tất cả, trong khi thành viên ban giám sát ở đó. Những thành viên tham gia về cơ bản không nắm được thao tác, quy trình nên để ông Lương qua mặt. Ông Lương đã có thời gian hơn 2 giờ (từ 12h đến 14h38 ngày 27/6) chuyển toàn bộ hòm bài thi trắc nghiệm và máy tính về phòng khảo thí. Trong thời gian này, ông này đã mở ổ khoá niêm phong, rút bài ở túi và sửa đáp án. Quá trình theo dõi lại camera lắp tại Sở GD&ĐT Hà Giang chưa phát hiện thêm cá nhân nào cùng tham gia với ông Lương trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, A83 nhận định rất khó để một mình ông Lương có thể làm hết những việc như vậy trong khoảng thời gian đó. Cơ quan an ninh đọc lệnh bắt ông Nguyễn Thanh Hoài. Ảnh: Diệu Loan. Kết quả rà soát cho thấy 114 thí sinh với 330 bài thi có tổng điểm đã chênh lệch từ hơn 1 điểm so với điểm chấm thẩm định. Không ít thí sinh có tổng điểm chênh lệch hơn 20 điểm so với thí sinh chấm thẩm định. Cá biệt có những thí sinh được tăng lên 26,8 điểm; thậm chí 29,95 điểm so với bài chấm thẩm định. Trong số 114 thí sinh được nâng điểm có con của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh. Trao đổi với Zing.vn, tiến sĩ, luật sư Lê Văn Thiệp (Đoàn luật sư Hà Nội) khẳng định, bài thi tốt nghiệp THPT quốc gia thuộc loại tài liệu phải được bảo mật. Người nào giữ chìa khóa nơi lưu giữ các bài thi cần có nhận thức rằng, chìa khóa được sử dụng để bảo đảm tính bí mật của nơi lưu giữ tài liệu. Theo quy chế, ông Hoài buộc phải biết rằng bài thi, hồ sơ thi trắc nghiệm THPT quốc gia cần được bảo mật. Trong vụ việc này, hành vi của ông Nguyễn Thanh Hoài có dấu hiệu tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, ông Hoài biết nơi lưu giữ tài liệu mật nhưng vẫn giao chìa khóa nơi này cho người khác. Còn trong trường hợp xác định có sự bàn bạc, liên hệ giữa ông Hoài và cán bộ cấp dưới khi diễn ra việc đưa chìa khóa thì có thể khẳng định ông Hoài đã đồng phạm, giúp sức với bị can Lương về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Lúc này, cơ quan chức năng cần làm rõ ai là chủ mưu. Số lượng các bài thi được nâng điểm ở Hà Giang. Đồ hoạ: Châu Châu. Diễn biến tiêu cực ở Hà Giang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018: - Ngày 7/7, Hội đồng thi phát hiện ông Lương di chuyển các hòm đựng bài thi trắc nghiệm đã quét xong và một số thiết bị phục vụ công tác chấm thi trắc nghiệm về phòng làm việc khi chưa được sự cho phép của Chủ tịch Hội đồng thi. - Ngày 12/7, ông Vũ Văn Sử - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang - khẳng định mọi khâu về coi thi, chấm thi đều được thực hiện nghiêm ngặt. Hai ngày sau, ông Sử tiếp tục cho rằng nghi vấn về thí sinh thi thử điểm thấp, thi thật điểm cao không có gì đặc biệt. - Ngày 15/7, ông Trần Đức Quý - Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo thi THPT quốc gia tỉnh Hà Giang - thừa nhận điểm thi tỉnh này bất thường. - Ngày 17/7, tỉnh Hà Giang họp báo, công bố ông Lương đã trực tiếp can thiệp hơn 300 bài thi, nâng điểm cho 114 thí sinh ở địa phương này. - Sáng 20/7, Cơ quan An ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Vũ Trọng Lương. Điều 356: Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ 1. Người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản từ 10 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm: a) Có tổ chức; b) Phạm tội 2 lần trở lên; c) Gây thiệt hại về tài sản từ 200 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng. 3. Phạm tội gây thiệt hại về tài sản 1 tỷ đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. 4. Người phạm tội còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm, có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng. 