Bắt gã trai cưỡng bức cô gái trong nhà hoang

Sau khi ép cô gái vào ngôi nhà hoang để thực hiện hành vi đồi bại, gã trai 18 tuổi đã dùng điện thoại quay lại sự việc rồi vào khu vực phía Nam lẩn trốn.

Ngày 14/5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) có quyết định khởi tố bị can, tạm giam Lê Đình Truyền (18 tuổi, trú xã Liên Minh) để điều tra tội Cướp tài sản và Hiếp dâm.

Lê Đình Truyền tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Tối 26/2, chị Lê Nhật Minh (21 tuổi, đã đổi tên) điều khiển xe máy đến đoạn đường thuộc xã Liên Minh (huyện Đức Thọ) thì bị Truyền áp sát, đánh mạnh vào gáy khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Sau đó Truyền đã dùng vũ lực khống chế cướp chiếc điện thoại, rồi ép nạn nhân vào một ngôi nhà bỏ hoang gần lề đường giở trò đồi bại, mặc cho nạn nhân khóc lóc, van xin. Thực hiện xong hành vi, sợ bị lộ, Truyền vào khu vực phía Nam lẩn trốn.

Từ trình báo của nạn nhân, Công an huyện Đức Thọ tổ chức truy lùng nghi can. Đến 12/5, lực lượng công an đã bắt được Truyền khi anh ta đang ẩn náu tại thị xã Dĩ An (Bình Dương).

Tại cơ quan điều tra, Lê Đình Truyền đã khai nhận hành vi gây ra.