Bắt kẻ giết người trốn truy nã 24 năm

Sau khi giết người, Thạch Sơn lẩn trốn sang Campuchia. Anh ta lấy tên giả là Sơn Sôl để qua mặt người dân và chính quyền địa phương.

Chiều 13/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, vừa tiếp nhận Thạch Sơn (41 tuổi, quê quán ấp Biển Đông A, xã Vĩnh Trạch Đông, TP Bạc Biêu), là người có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi Giết người.

Theo hồ sơ vụ án, cách đây 24 năm (tức năm 1994), Thạch Sơn và đồng phạm đã gây ra vụ án giết người tại thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Sau khi gây án, Thạch Sơn lẩn trốn sang Campuchia. Tại đây Sơn quen và chung sống như vợ chồng với chị Hoà (đã đổi tên). Sau đó cả 2 cùng về quê chị Hoà ởi ấp Biển Trên A, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu sinh sống.

Công an làm việc với Thạch Sơn.

Anh ta lấy tên giả là Sơn Sôl để qua mặt người dân và chính quyền địa phương. Tuy nhiên, ngày 12/4, qua công tác kiểm tra hành chính, Công an phường Vĩnh Phước phát hiện dấu hiệu bất thường trên các loại giấy tờ tùy thân và tên gọi của người này nên đã phối hợp với Đội Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an thị xã Vĩnh Châu và các đơn vị chức năng của công an tỉnh để xác minh làm rõ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định Sơn Sôl chính là Thạch Sơn, người thực hiện hành vi giết người tại địa bàn thị xã Vĩnh Châu cách đây 24 năm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.