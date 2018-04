Bắt khẩn cấp Phượng 'râu'

Cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Phan Hữu Phượng (tức Phượng "râu") để làm rõ hành vi mua bán vận chuyển lâm sản trái phép.

Ngày 28/4, đại tá Lê Vinh Quy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp Phan Hữu Phượng (50 tuổi, tức Phượng “râu”, ngụ thị trấn Ea T’Linh, huyện Cư Jút, Đắk Nông) để điều tra hành vi Mua bán vận chuyển lâm sản trái phép.

Vị phó giám đốc cho biết thêm, khoảng 4h ngày 27/4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) và Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44) đã bắt quả tang 2 xe tải chở hàng chục khối gỗ tại khu vực thị trấn Ea T'ling.

Các tài xế khai nhận số gỗ này do Phượng thuê chở, đưa ra từ khu vực lán trại ở tiểu khu 464 Vườn quốc gia Yok Đôn, sát Đồn biên phòng 747 (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk).

Phượng "râu" tại cơ quan điều tra. Ảnh: Trần Lộc.

Khám xét lán trại này và khu vực xung quanh, công an phát hiện nhiều máy kéo, xe reo, cưa máy và một số bãi tập kết, phân loại gỗ.

Khi thấy lực lượng công an, Phượng lên xe bán tải bỏ trốn. Khi ra đến bìa rừng, ông ta bị lực lượng làm nhiệm vụ bao vây, bắt giữ.

Kết quả kiểm đếm, số lượng gỗ tang vật thu giữ trên 2 xe đầu kéo bắt được của Phượng “râu” có khoảng 37 m3 gỗ các loại (chủ yếu là gỗ từ nhóm 2 đến nhóm 5 như: giáng hương, căm xe, dầu gió…)

Tối cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Nông khám xét tại nhà riêng của Phượng tại thị trấn Ea Tling. Đến khoảng 1h sáng nay, việc khám xét kết thúc. Công an đã đưa Phượng về trụ sở Công an huyện Cư Jút để điều tra.

Công an khám nhà Phượng "râu" tối 27/4. Ảnh: Trần Lộc.

Theo một cán bộ C49, vụ án sẽ được chuyển về Công an tỉnh Đắk Nông để điều tra theo thẩm quyền. "Việc điều tra, thực hiện các biện pháp tố tụng của Công an tỉnh Đắk Nông có sự hỗ trợ của cán bộ điều tra Bộ Công an và nằm dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an", vị này nói thêm.