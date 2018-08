Bắt lỗi phi lý trong phim ‘Bạn trai cũ tôi là điệp viên’

​Tràn ngập tiếng cười duyên dáng với một câu chuyện đậm giải trí và đầy tính nữ, "Bạn trai cũ tôi là điệp viên" vẫn vướng phải không ít tình tiết phi lý.

Trailer bộ phim 'Bạn trai cũ tôi là điệp viên' Bộ phim hài - hành động có sự tham gia của Mila Kunis và Kate McKinnon.

*Bài viết tiết lộ nội dung phim

Bạn trai cũ tôi là điệp viên (The Spy Who Dumped Me) là sự kết hợp với dòng phim chick-flick (phim nói về nữ giới) với các thể loại hành động, hành trình và hài. Trong phim, Audrey (Mila Kunis) bất ngờ phát hiện thân phận điệp viên CIA của bạn trai, khiến cuộc sống của cô đảo lộn hoàn toàn. Một cách bất đắc dĩ, cô và “cạ cứng” Morgan (Kate McKinnon) buộc phải đối mặt thế lực khủng bố sừng sỏ với nhiều tình huống dở khóc dở cười.

Đặt hai nhân vật nữ chính vào một tình huống tréo ngoe, bộ phim tạo ra nhiều tiếng cười vui nhộn xuyên suốt hành trình chạy trốn các sát thủ của hai cô gái trẻ. Hình tượng nhân vật tiểu thư nhà có điều kiện, quan hệ rộng, tính tình hậu đậu, nói nhiều, khoa trương của nữ thứ Morgan qua diễn xuất duyên dáng của Kate McKinnon là yếu tố chủ đạo mang đến sự vui nhộn cho phim.

Không thể phủ nhận thành công của Bạn trai cũ tôi là điệp viên trên phương diện hài tình cảm, cũng như trong việc dàn dựng các trường đoạn hành động khá gây cấn, bạo lực. Dù vậy, phim vẫn vấp phải không ít lỗi phi logic trong kịch bản.

“Bánh bèo” hóa đả nữ trong chớp mắt

Audrey không phải tuýp con gái quá ủy mị, song cô cũng hội tụ nhiều tính cách đặc trưng con gái: yêu cuồng nhiệt, dễ mủi lòng trước những lời có cánh của đàn ông, phát điên gọi hàng chục cuộc điện thoại, nhắn cả tràng dài tin nhắn khi bạn trai bỗng dưng biến mất.

Cô cũng quen tận hưởng một cuộc sống êm đềm với công việc bình thường ở siêu thị, cô có tình yêu lãng mạn và một người bạn thân. Cô chưa từng va chạm với những khía cạnh phức tạp trong cuộc sống.

Nữ chính Audrey hóa đả nữ chỉ trong nháy mắt. Ảnh: Lionsgate

Ấy vậy, khi nhận giúp bạn trai vận chuyển tài liệu mật, buộc phải đối đầu phần tử khủng bố, Audrey nhanh chóng hòa nhập với thân phận đả nữ. Không mất nhiều thời gian để cô cầm súng bắn người, đua xe như quái xế và tay không hạ gục cả chục tên sát thủ. Tâm lý sợ hãi, lúng túng của nhân vật này hoàn toàn thiếu vắng trong phim.

Một chi tiết khó hiểu khác trong phần mở đầu phim, Audrey nổi nóng khi người yêu “bốc hơi” một cách kỳ lạ. Cơn giận này phần nào biểu lộ tình yêu cô dành cho anh chàng điệp viên giấu mặt.

Thế nhưng khi đối diện cái chết của bạn trai, cô nàng không để lộ cảm giác đau lòng quá nhiều. Sau này khi nhắc lại về người yêu, cô cũng giữ thái độ hoàn toàn bình thản. Điều này dẫn đến những nhận định của người xem rằng tâm lý của tuyến vai này rất mâu thuẫn.

Thoát thân quá đơn giản

Rơi vào tình cảnh mạo hiểm chưa từng gặp phải, song Audrey và Morgan lại năm lần bảy lượt thoát thân khá dễ dàng. Nhiều sự tình cờ hiện hữu trong phim, để lộ bàn tay sắp đặt.

Sau cuộc truy sát đầu tiên tại căn hộ của họ ở Mỹ, hai cô gái quyết định lên đường tới châu Âu để hoàn thành điệp vụ mà người yêu của Audrey nhờ cậy. Tình cờ khi ấy, hộ chiếu của họ đã có sẵn trong xe hơi. Tới sân bay, cả hai vẫn kịp thư thả sắm quần áo, vali và ba hoa đủ thứ chuyện. Đám sát thủ tình cờ biến mất dạng, dù đáng lý phải truy lùng họ ráo riết.

Gần cuối phim, Audrey và Morgan phải giải mã nội dung trong chiếc USB chứa tài liệu mật. Một lần nữa sự tình cờ cứu vớt họ. Morgan có người yêu cũ là cao thủ công nhệ. Trở ngại này được anh chàng xử lý chỉ trong tích tắc.

Hai cô gái luôn thoát thân một cách đơn giản. Ảnh: Lionsgate

Xuất cảnh bằng hộ chiếu của người khác

Trở thành mục tiêu truy lùng của CIA, Audrey và Morgan bị phong tỏa hồ sơ tại các cửa an ninh biên giới. Để thoát thân giữa các nước châu Âu, đôi bạn quyết định đánh cắp hộ chiếu của hai nữ du khách. Nhưng thực tế, trên hộ chiếu luôn dán ảnh chân dung của mỗi người. Thử hỏi, hai nữ chính làm sao bỏ chạy với gương mặt hoàn toàn khác biệt?

Chạy trốn trong… phòng trọ tập thể

Giữa phim, Audrey, Morgan bắt tay với điệp viên Sebastian (Sam Heughan), hợp thành bộ ba giải cứu thế giới. Chạy trốn sự truy lùng của CIA và triệt phá âm mưu của tổ chức khủng bố vốn là chuyện tối mật của họ. Vậy mà thay vì một nơi kín đáo, cả ba lựa chọn phòng trọ tập thể (dorm) - một nơi nhiều người ra vào làm nơi để ẩn náu.

Phòng trọ tập thể được chọn làm nơi ẩn náu của bộ ba. Ảnh: Lionsgate

USB mỏng dẹt giấu ở nơi bí mật

Chiếc USB chứa tài liệu mật là món đồ mà mọi thế lực, cá nhân trong phim tranh giành. Để bảo tồn thứ này, Audrey đã lựa chọn giấu nó ở… quần lót của mình. Với hình dạng mỏng dẹt của chiếc USB, việc này đặt ra nhiều nghi vấn vô lý.

Ngoài ra, sau khi được giải mã, chiếc USB không giúp ích gì cho việc ngăn cản tổ chức khủng bố, cũng không được làm rõ vai trò của nó đối với vụ án trong phim.

Kết cục của câu chuyện được giải quyết quá vội vàng và đơn giản. Khi các nhân vật chính mắc kẹt trong sự uy hiếp của kẻ xấu, CIA bất ngờ xuất hiện và hạ màn toàn bộ vụ việc.