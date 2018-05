Bắt một nghi can đâm chết 2 hiệp sĩ ở Sài Gòn

Cảnh sát đã bắt được một nghi can liên quan băng trộm đâm chết 2 hiệp sĩ trên đường Cách Mạng Tháng 8, TP.HCM.

Chiều 14/5, một nguồn tin cho biết Công an quận 3 phối hợp cùng Phòng cảnh sát Hình sự, Công an TP.HCM, bắt được một nghi can liên quan băng trộm đâm nhóm hiệp sĩ quận Tân Bình, trên đường Cách Mạng Tháng 8, khiến 2 người thiệt mạng vào đêm 13/5.

Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Phan Công.

Trước đó, lúc hơn 20h ngày 13/5, anh Phương (32 tuổi) dừng xe SH trước cửa hàng thời trang trên đường Cách Mạng Tháng Tám (phường 10, quận 3, TP.HCM) rồi vào trong. Một lúc sau, băng trộm khoảng 4 tên xuất hiện, bẻ khoá xe. Trong lúc băng trộm chuẩn bị dắt xe đi thì nhóm hiệp sĩ khoảng 8 người xuất hiện, truy cản.

Băng trộm bất ngờ dùng hung khí tấn công, khiến 2 hiệp sĩ tử vong, 3 người khác bị thương.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri TP.HCM sáng 14/5, thiếu tướng Ngô Minh Châu, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết trong quá trình thu thập thông tin, Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã tìm ra tung tích của các nghi can đâm hiệp sĩ.

"Ngay trong sáng nay, thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, đã chủ trì cuộc họp, chỉ đạo các trinh sát tiến hành khẩn trương làm rõ vụ án. Bước đầu chúng tôi đã lần ra dấu vết của nhóm đối tượng và cử các mũi trinh sát tiến hành truy bắt”, ông Châu nói.

Từ đêm qua (13/5), hàng trăm trinh sát được tung ra khắp TP.HCM để truy xét các nghi can.

