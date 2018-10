Bắt nghi can 15 tuổi sát hại nam sinh chạy GrabBike ở Sài Gòn

Sau nhiều ngày truy xét, cảnh sát TP.HCM đã lần ra tung tích và bắt giữ nghi can sát hại nam sinh chạy GrabBike ở huyện Bình Chánh.

Chiều 24/10, Công an huyện Bình Chánh đang củng cố hồ sơ, bàn giao Lê Minh Thuận (15 tuổi, ngụ quận 6) cho Công an TP.HCM để điều tra về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Thuận là nghi can sát hại nam sinh Lê Nhật H. (20 tuổi, quê Bình Thuận).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ cướp. Ảnh: Thái Linh.

Theo thông tin ban đầu, trưa 19/10, người dân phát hiện một nam thanh niên mặc áo GrabBike nằm gục chết ven đường ở Khu dân cư Phong Phú, xã Phong Phú, huyện Bình Chánh. Trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, tài sản.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nạn nhân là anh H., sinh viên một trường đại học ở TP.HCM và chạy GrabBike.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát khoanh vùng các đối tượng khả nghi quanh địa bàn và xác định Thuận là kẻ tình nghi. Đến chiều nay, cảnh sát phát hiện Thuận nên bắt giữ và thu giữ tang vật của vụ cướp.

Bước đầu, Thuận khai nhận hành vi phạm tội. Công an đang lấy lời khai của nghi can, làm rõ vụ việc.

Xã Phong Phú, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Google Maps.