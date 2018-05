Bắt nghi can 9X chuyên cướp tài sản các đôi tình nhân ở bãi biển

Long vừa dùng dao khống chế một đôi tình nhân đang ngồi tâm sự tại bãi biển Đồi Dương (TP Phan Thiết) để cướp tài sản thì cảnh sát ập vào bắt giữ.

Ngày 17/5, cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết (Bình Thuận) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Tường Long (23 tuổi, ngụ tại phường Xuân An) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Long vừa dùng dao khống chế đôi tình nhân cướp tài sản thì bị bắt. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, cảnh sát nhận được trình báo các vụ khống chế những đôi tình nhân ngồi tâm sự tại bãi biển Đồi Dương (TP. Phan Thiết) để cướp tài sản nên tổ chức theo dõi và mật phục.

Khoảng 2h ngày 15/5, tổ Săn bắt cướp Công an TP Phan Thiết phát hiện Long đi xe máy đến bãi biển Đồi Dương nên theo dõi. Khi thanh niên này vừa rút dao khống chế một đôi tình nhân để cướp thì cảnh sát ập vào bắt giữ.

Ngoài con dao dùng để khống chế đôi tình nhân, cảnh sát còn thu giữ trong người Long một con dao khác. Bước đầu, Long khai nhận đã thực hiện hai vụ cướp tại khu vực bãi biển Đồi Dương.