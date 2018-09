Bắt nghi can giết phụ nữ, bỏ thi thể vào thùng nước

Sau khi sát hại người phụ nữ sống một mình để cướp tài sản, Thạch Đen định hiếp dâm bà Mỹ nhưng thấy nạn nhân đã chết nên anh ta trèo tường ra ngoài rồi bỏ trốn.

Tối 17/9, Công an tỉnh Sóc Trăng di lý Thạch Đen (35 tuổi, ngụ xã Phú Tâm, huyện Châu Thành) từ huyện Kế Sách về TP Sóc Trăng để điều tra hành vi Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân là bà Mỹ (tên đã thay đổi, 47 tuổi) ở ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách.

Thạch Đen tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp.

Theo lời khai của Đen, đêm 14/9, anh ta đột nhập nhà bà Mỹ với mục đích giết gia chủ để cướp tài sản.

Sau khi sát hại người phụ nữ sống độc thân, nghi can lấy một sợi dây chuyền rồi định hiếp dâm nạn nhân. Tuy nhiên, khi thấy nạn nhân đã chết, Thạch Đen đẩy thi thể bà Mỹ vào thùng nước trong nhà vệ sinh rồi bỏ trốn.

Đến sáng 17/9, cơ quan điều tra khoanh vùng được nghi can khi Đen về nhà. Nghi can sau đó được cảnh sát mời làm việc. Đến trưa cùng ngày, nghi can thừa nhận việc sát hại bà Mỹ.

"Cơ quan điều tra đã đưa Đen đến hiện trường để thực nghiệm điều tra vào chiều nay. Hành vi của Đen thực hiện lại trùng khớp với dấu vết tại hiện trường nên chúng tôi có đủ cơ sở xác định người này là nghi can. Đen làm nghề bán dừa, thường qua lại nhà nạn nhân", lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng nói.

Căn nhà nơi xảy ra án mạng. Ảnh: Việt Tường.

Dự kiến, 15h ngày 18/9, Công an Sóc Trăng thưởng nóng cho tập thể Phòng Cảnh sát Hình sự và Công an huyện Kế Sách, cùng 8 cá nhân có thành tích phá án nhanh.

Sáng hai ngày trước, anh rể bà Loan đến nhà em vợ để lấy xe máy đi làm thì phát hiện chìa khóa cửa sau cắm vào ổ nhưng không mở. Ông này gọi vợ là bà Trần Mỹ Tuyết (chị bà Mỹ) đến kiểm tra và mở cửa vào trong. Khi vợ chồng bà Tuyết vào phòng ngủ thì thấy mọi vật dụng ngổn ngang. Họ gọi điện thoại cho bà Mỹ thì chuông reo nhưng không có người nghe máy. Một lúc sau, hai người xuống nhà vệ sinh thì phát hiện thi thể nạn nhân cắm đầu trong thùng nước, trên người không mặc quần áo.