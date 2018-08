Bắt quả tang đội trưởng thanh tra giao thông đánh bạc ở Cần Thơ

Một đội trưởng thanh tra giao thông ở Cần Thơ bị cảnh sát bắt quả tang khi đang đánh bài ăn tiền với 4 người tại quận Ninh Kiều.

Sáng 19/8, đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết Công an quận Ninh Kiều vừa khởi tố Huỳnh Tấn Sĩ (37 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều) về hành vi Đánh bạc. Bị can này đang được tại ngoại, là Đội trưởng Thanh tra giao thông, thuộc Sở GTVT Cần Thơ.

Sở GTVT Cần Thơ. Ảnh: Việt Tường.

Theo ông Hạnh, vài ngày trước Sĩ bị cảnh sát bắt quả tang khi đang đánh bạc tại phường An Bình (quận Ninh Kiều) cùng 4 người khác. Tại hiện trường, công an thu giữ hàng chục triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Ông Lê Tiến Dũng, Phó giám đốc phụ trách Sở GTVT Cần Thơ, cho biết đơn vị đang chờ thông báo của cơ quan điều tra, để làm quy trình xử lý cán bộ đối với ông Sĩ theo quy định.