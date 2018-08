Bắt tạm giam bảo mẫu bạo hành trẻ ở An Giang

Cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng với Trân (21 tuổi, ngụ An Giang) để điều tra hành vi hành hạ người khác.

Chiều 27/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Long Xuyên (An Giang) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Bảo Trân (21 tuổi, quê Kiên Giang) để điều tra hành vi Hành hạ người khác.

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trân. Ảnh: CAND.

Theo nội dung vụ việc, ba ngày trước (24/8), trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bảo mẫu ở nhóm trẻ Sắc Màu Tuổi Thơ (phường Bình Khánh, TP Long Xuyên) có hành động dùng tay đánh trẻ trong lúc cho ăn. Sự việc được cho xảy ra hồi tháng 3 vừa qua.

Ngành chức năng xác minh người trong clip là Trân, bảo mẫu đang làm việc tại nhóm trẻ này. Trân có trình độ trung cấp sư phạm mầm non.

Nhóm trẻ Sắc Màu Tuổi Thơ được thành lập năm 2016 do bà Nguyễn Thị Huyền Trang làm chủ. Cơ sở này được cấp phép hoạt động, giữ gần 30 trẻ.

Sau khi kiểm tra, ngày 25/8, ngành chức năng đã yêu cầu cơ sở này ngưng hoạt động. Phòng Giáo dục đã phối hợp UBND phường Bình Khánh giới thiệu, hướng dẫn cho các gia đình đang gửi tại nhóm trẻ này đến các nhà trẻ, nhóm trẻ khác trên địa bàn.

Phường Bình Khánh (khoanh đỏ), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.