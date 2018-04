Bắt tạm giam chủ đầu tư Carina Plaza

Công an TP.HCM đã khởi tố bị can, bắt tạm giam chủ đầu tư dự án chung cư Carina sau vụ cháy làm 13 người chết.

Vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết diễn ra thế nào? Vụ cháy xảy xa vào rạng sáng 23/3, xuất phát từ hầm xe chung cư Carina Plaza (quận 8), đã cướp đi mạng sống của 13 người, 27 người bị thương, 150 xe máy và 13 ôtô bị thiêu rụi.

C

hiều 20/4, đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Tùng (41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Hùng Thanh, chủ đầu tư dự án chung cư Carina) để điều tra hành vi Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật hình sự.

Chủ đầu tư từng từ chối tiếp xúc cơ quan điều tra

Trước đó, lúc 1h30 ngày 23/3, xuất hiện khói và tia lửa nhỏ ở chiếc xe Attila, để tại lốc 6, thuộc nhà để xe khu A chung cư Carina Plaza. Hơn chục phút sau, lửa rộng và bùng phát. Lúc này không có bất cứ người nào tại khu vực phát cháy.

Nhân tin báo khi hỏa họa xảy ra hơn chục phút, Cảnh sát PCCC đã cứu được hơn 150 người, hướng dẫn hơn 1.000 người thoát nạn. Trong số 13 nạn nhân tử vong có 12 người chết ngạt, một người đu dây xuống chết. Vụ cháy còn khiến 48 người khác bị thương, trong đó có hai cảnh sát PCCC.

Về tài sản, ngoài 10 ôtô cháy rụi còn có 343 xe máy bị thiệt hại, trong đó có 303 xe bị cháy hoàn toàn.

Lý giải nguyên nhân vì sao chung cư có thang thoát hiểm mà khói độc vẫn tràn lên, đại diện Công an TP.HCM cho biết tất cả các cửa thoát hiểm đều mở, đây là lý do khiến khói lửa bùng phát nhanh nhất. Hệ thống báo cháy tự động có âm thanh không hoạt động, hệ thống phun nước không hoạt động, hệ thống máy bơm bù áp cũng không hoạt động.

Ngoài ra, các phương pháp báo cháy thủ công cũng không có. Chỉ có bộ phận bảo vệ tham gia cứu hộ. Cơ quan chức năng còn phát hiện chủ đầu tư và người dân đã làm vô hiệu hệ thống thoát nạn. Khi có sự cố thì người dân sẽ chạy vào thang thoát hiểm để ra ngoài, tuy nhiên cửa vào thang thoát hiểm đã bị dùng gạch chặn hoặc mở hết cỡ nên không tự đóng được. Từ đó, khói bốc vào thang thoát hiểm và bốc lên.

Chủ đầu tư Carina bị khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Lê Trai.

Sau khi vụ cháy xảy ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Công an và UBND TP.HCM khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Ngày 26/3, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo Điều 313 Bộ luật hình sự. Nguyên nhân vụ cháy ban đầu được xác định do sự cố của một chiếc xe gắn máy.

“Trong vụ án này, phải có bị can, phải có người chịu trách nhiệm”, đại tá Nguyễn Minh Thông, Phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM, nói và cho biết nếu có người phát hiện ngay từ đầu, chỉ cần một bình chữa cháy nhỏ thì hậu quả không nghiêm trọng đến vậy.

Thời điểm 2 ngày sau thảm họa, Giám đốc Công ty Hùng Thanh đã nhập viện. Khi cơ quan công an có giấy triệu tập, ông Tùng từ chối đến vì lý do sức khỏe. Sáng 29/3, cơ quan điều tra cử cảnh sát đến bệnh viện nhưng ông này từ chối tiếp xúc.

4 lần vi phạm hành chính, bị phạt 7 lỗi

Hơn tuần sau khi hỏa hoạn làm 13 người chết, cư dân sống tại khu nhà này vẫn mong mỏi tiếp cận được Chủ đầu tư là Công ty Hùng Thanh. Đến thời điểm đó, thông tin người dân nhận được đều qua văn bản do một công ty góp vốn án tại văn phòng ban quản lý tòa nhà hoặc bằng miệng của nhân viên quản lý.

Viết đơn đề nghị hỗ trợ, đại diện cư dân nêu rõ mong muốn được đối thoại trực tiếp với chủ đầu tư để giải đáp những thắc mắc về vấn đề an toàn trong chung cư sau thảm họa. Ngoài ra, họ cũng cần biết phương hướng bồi thường, thời gian có thể quay lại sinh sống với độ an toàn đã được kiểm định.

343 xe máy bị thiệt hại, trong đó có 303 xe bị cháy hoàn toàn. Ảnh: Lê Quân.

Theo cơ quan chức năng, cảnh sát PCCC đã kiểm tra chưng cư Carina 22 lần, 4 lần xử lý vi phạm hành chính, phạt 7 lỗi. Trong đó có 3 lỗi hệ thống phòng cháy, 3 lỗi hệ thống thoát nạn.

Lần kiểm tra gần nhất là tháng 12/2017. Biên bản kiểm tra không hoàn toàn đúng, trong đó ghi 2 máy bơm không hoạt động.

Sau 6 năm hoạt động với 2 lần hội nghị, chung cư Carina Plaza sau vẫn không thành lập được Ban quản trị chung cư. Theo hồ sơ, quỹ bảo trì của chung cư Carina Plaza lên đến 23 tỷ đồng.

Chưa thành lập được ban quản trị nên chủ đầu tư vẫn quản lý số tiền này. Nhưng việc sử dụng đang thiếu minh bạch, thiếu giám sát của các cư dân chung cư, đã góp phần gây nên thảm kịch vừa qua.