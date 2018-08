Bắt tạm giam gã trai trộm xe máy, tiền của chị vợ

Tới thăm vợ chồng chị vợ và được mời ở lại chơi, Giang đã trộm xe máy, điện thoại di động cùng một số tiền mặt của người thân rồi bỏ trốn.

Chiều 25/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, Long An tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Lê Trường Giang (29 tuổi, ngụ ấp Gò Lức, xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Chiếc xe máy bị Giang lấy cắp. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra, sáng ngày 1/7, Giang đến nhà trọ của chị vợ là Nguyễn Thị Hồng (35 tuổi, ở xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức) để tìm vợ nhưng không gặp. Thấy em lâu ngày mới ghé, vợ chồng chị Hồng mời Giang ở lại chơi rồi tổ chức ăn uống.

Hai ngày sau, vợ chồng chị Hồng đi công việc, để Giang ở lại nhà. Tên này nảy lòng tham, lấy cắp xe máy, điện thoại di động cùng một số tiền mặt rồi bỏ trốn.

Ngày 23/8, phát hiện Giang có mặt ở địa bàn xã Nhựt Chánh, Công an huyện Bến Lức đã đưa về trụ sở cơ quan điều tra. Tại đây, Giang thừa nhận mình là thủ phạm gây ra vụ trộm tài sản của gia đình chị vợ.