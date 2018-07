Bắt tạm giam kẻ dùng kiếm chém nữ chủ quán cà phê

Bực tức vì câu trả lời của chị Hải, Pháp gây sự rồi dùng kiếm chém nữ chủ quán cà phê cùng một người khác trọng thương.

Ngày 10/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Văn Pháp (27 tuổi, trú xã Kỳ Ninh) về hành vi Cố ý gây thương tích.

Theo công an, ngày 15/6, Pháp đi xe máy qua thôn Tân Thắng (xã Kỳ Ninh) thấy có nhiều người đứng xem vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra, nam thanh niên rú ga, nẹt pô đi qua đám đông.

Trần Văn Pháp tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Bức xúc vì hành động của Pháp, một số người có mặt tìm đến cửa nhà nam thanh niên này chửi bới, ném đá vào. Bực tức, Pháp từ trong nhà chạy ra cầm theo cây kiếm tự chế dài hơn 70 cm truy đuổi nhóm người trên.

Đuổi đến quán cà phê ở xã Kỳ Ninh, không thấy nhóm người đó, Pháp hỏi chị Phan Thị Thanh Hải (40 tuổi, chủ quán) nhưng chị này trả lời không biết, không quan tâm.

Bực tức vì câu trả lời của nữ chủ quán cà phê, Pháp gây sự rồi bất ngờ vung kiếm chém chị Hải bị thương. Anh ta còn chém anh Trần Cương Quyết (17 tuổi) đang ngồi trong quán rồi mới rời khỏi hiện trường.

Sự việc được nạn nhân trình báo lên cơ quan công an. Sau nhiều ngày lẩn trốn, Pháp bị công an bắt giữ. Tại cơ quan công an, anh ta thừa nhận hành vi đã gây ra.