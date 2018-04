Bắt tạm giam nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát Phan Văn Vĩnh

Ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt tạm giam để điều tra tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hành trình phá ổ đánh bạc nghìn tỷ liên quan cựu Cục trưởng C50 Manh mối về đường dây đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến cựu Cục trưởng C50 (Bộ Công an) Nguyễn Thanh Hóa được công an phát hiện khi điều tra vụ lừa đảo qua Facebook.

Chiều 6/4, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ có quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với ông Phan Văn Vĩnh - nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an để điều tra hành vi liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng. VKSND cùng cấp đã phê chuẩn quyết định trên.

Theo nguồn tin của Zing.vn, ông Vĩnh bị khởi tố để điều tra về hành vi Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Khoản 3, điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999.

Cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Vĩnh.

Ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát.

Ông Phan Văn Vĩnh (sinh năm 1955, quê Nam Định) là đại biểu Quốc hội khóa XII, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trước khi làm Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát (Bộ Công an) vào năm 2014, ông Vĩnh là Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, rồi được bổ nhiệm giữ chức Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm.

Tên tuổi ông Vĩnh gắn với nhiều vụ án lớn như vụ bắt giữ “bầu” Kiên, vụ thảm sát tại Bắc Giang do Lê Văn Luyện thực hiện…

Ông Vĩnh và ông Nguyễn Thanh Hóa (cựu Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) là 2 cựu cán bộ cấp tướng của ngành công an bị khởi tố vì liên quan đường dây đánh bạc qua mạng quy mô hàng nghìn tỷ đồng được điều hành bởi Nguyễn Văn Dương (43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao) và Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online).

Hồi giữa tháng 3, cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ đã làm việc với ông Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) để thu thập thông tin liên quan vụ án. Khi đó, cơ quan chức năng không tiết lộ nội dung buổi làm việc.

Những mốc thời gian liên quan đến chuyên án đánh bạc nghìn tỷ.

Manh mối lần ra đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng được phát hiện giữa năm 2017 khi Công an tỉnh Phú Thọ nhận đơn trình báo về việc một phụ nữ ở TP Việt Trì bị lừa đảo chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng qua Facebook.

Lập chuyên án đấu tranh, cuối tháng 7/2017, Công an tỉnh Phú Thọ đã bắt giữ người gây ra vụ việc là Lê Văn Huy (sinh năm 1997, ở Quảng Trị).

Huy khai sau khi chiếm đoạt 55 triệu đồng, thanh niên này đã đổi thành tiền ảo để đánh bài trực tuyến qua game bài Rikvip. Theo kết quả điều tra, game bài Rikvip hoạt động từ giữa tháng 4/2015 gồm 42 trò mô phỏng các hình thức đánh bạc, hoạt động trái phép thông qua 2 website: rikvip.com, rikvip.vn. Từ tháng 8/2016, trang này đổi tên thành Tip.club và dưới dạng các ứng dụng cho điện thoại và máy tính

Để tham gia, con bạc tạo tài khoản và nạp tiền mua điểm ảo trong game (gọi là RIK) thông qua nạp thẻ viễn thông (Viettel, Mobifone, Vinaphone), nạp thẻ game (Gate, Vcoin, Megacard, GoCoin, Vcard…), nạp từ tài khoản ngân hàng hoặc mua trực tiếp qua hệ thống đại lý. Sau khi thắng - thua, con bạc có thể quy đổi RIK thành tiền, thông qua bán cho đại lý hoặc hiện vật có giá trị là mã thẻ viễn thông, mã thẻ game, nạp tài khoản điện thoại hoặc thông qua các cổng trung gian thanh toán.



Để con bạc nạp tiền chơi bạc, những kẻ tổ chức đường dây đã thông qua các pháp nhân do chúng lập ra hợp tác với các cổng trung gian thanh toán như VNPT EPAY, Ngân Lượng, HOMEDIRECT và Giải trí số) để con bạc có thể sử dụng thẻ cào viễn thông, thẻ game nạp vào game bài; hợp tác với Cổng thanh toán quốc gia NAPAS để con bạc nạp tiền từ tài khoản ngân hàng; phát hành thẻ game Vcard và Gocoin để con bạc nạp tiền chơi bạc.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Cục An ninh mạng (Bộ Công an) đã bắt, khám xét khẩn cấp những kẻ cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng gồm: Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung (sinh năm 1978, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt, Chủ tịch HĐTV Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC).

Kết quả điều tra xác định đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng có sự giúp sức tích cực của nhiều người khác như Lưu Thị Hồng (Tổng giám đốc CNC), Nguyễn Quốc Tuấn (Phó giám đốc Trung tâm thanh toán CNC)…

Cựu cục trưởng C50 tiếp tay trùm cờ bạc

Đường dây cờ bạc hoạt động có sự tiếp tay của một số cán bộ công an, trong đó có ông Nguyễn Thanh Hóa. Một số cán bộ thuộc C50 cũng bị đình chỉ công tác để kiểm điểm các sai phạm liên quan.

Ngày 11/3, Đảng ủy Công an Trung ương đã báo cáo Ban Bí thư về vụ án. Cùng ngày, Chủ tịch nước đã ký quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) về hành vi Tổ chức đánh bạc.

Đến 6/4, cơ quan điều tra đã khởi tố 84 bị can. Trong đó, 41 bị can bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc, 38 bị can bị khởi tố về tội Đánh bạc, 4 bị can về tội Mua bán hóa đơn trái phép, 2 bị can bị khởi tố tội Rửa tiền và 1 bị can bị khởi tố tội Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra đang tạm giam 31 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 42 bị can, cho bảo lãnh 2 bị can, truy nã 8 bị can đang bỏ trốn.

Những con số liên quan đến chuyên án đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Cách thức chia chác trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Bộ Công an cho biết tiền đánh bạc được lưu thông qua 2 đường chính là hệ thống đại lý và cổng thanh toán (cả hợp pháp và bất hợp pháp). Bước đầu cơ quan chức năng xác định tổng số tiền đánh bạc nạp qua các cổng thanh toán là hơn 9.500 tỷ đồng (342 tỷ đồng/tháng), trong đó tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỷ (chiếm 97%). Tiền từ các ngân hàng là 168 tỷ đồng (chiếm 1,75%), tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng khoảng hơn 5.600 tỷ đồng.



Số tiền giao dịch hơn 9.500 tỷ đồng thu được phân chia cho các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, doanh nghiệp phát hành thẻ game, nhóm đối tượng tổ chức (Dương, Nam, Trung, bao gồm cả chi phí vận hành và một phần nhỏ hạch toán vào các pháp nhân CNC, VTC Online, Nam Việt) và trả thưởng cho con bạc.

Ước tính các doanh nghiệp viễn thông hưởng hơn 1.400 tỷ đồng (tương đương 16% tổng giá trị thẻ viễn thông), doanh nghiệp trung gian thanh toán hưởng hơn 250 tỷ đồng (riêng GTS hưởng khoảng 217 tỷ). Nhóm Nguyễn Văn Dương hưởng khoảng 1.600 tỷ đồng, nhóm Phan Sào Nam và Hoàng Thành Trung hưởng khoảng 1.850 tỷ đồng. Khoảng 2.600 tỷ đồng được dùng để trả thưởng cho con bạc.

Sau khi chiếm hưởng, các thành viên tổ chức đánh bạc dùng nhiều thủ đoạn khác nhau để hợp thức hóa nguồn tiền, như đầu tư các dự án, góp vốn kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiết kiệm, chuyển đổi thành vàng, ngoại tệ, chuyển ra nước ngoài (Phan Sào Nam gửi 3,5 triệu USD tại ngân hàng của Singapore)… Cơ quan điều tra đang xác minh về số tiền từng bên được hưởng để thu hồi theo quy định của pháp luật.

Đến nay, cơ quan điều tra đã thu giữ, phong tỏa, niêm phong tổng tài sản trị giá hơn 1.200 tỷ đồng (gồm hơn 1.000 tỷ đồng tiền mặt, 20 căn hộ trị giá 192,6 tỷ đồng) và 12 ôtô (chưa định giá). Theo Tiền Phong, trong một lần khám xét ở Quảng Ninh, cơ quan tố tụng phải thuê xe tải để di chuyển vật chứng. Một lần khác tại TP.HCM, cơ quan điều tra cũng đã hơn 6 giờ để kiểm đếm số vàng và USD trị giá hàng trăm tỷ đồng mà Phan Sào Nam có ý định chuyển hóa vào bất động sản.

Ông Nguyễn Thanh Hóa đã bị tước danh hiệu Công an Nhân dân.

Dưới dạng hợp đồng kinh tế, Nguyễn Văn Dương đã chuyển đến ông Nguyễn Thanh Hóa hơn 17 tỷ đồng, trong đó có 12 tỷ đồng (do Dương xách va ly đến gặp ông Hóa) thể hiện là tiền ông Hóa “vay” trong khoảng thời gian năm 2016 - 2017 nhưng chưa trả lại. Trong khi Tuổi Trẻ dẫn nguồn tin cũng cho biết ông Hóa đã ký với Nguyễn Văn Dương một hợp đồng liên quan đến việc công ty của Dương được hoạt động.

Theo thỏa thuận, Phan Sào Nam được ăn chia 60% lợi nhuận từ đường dây đánh bạc, còn Dương hưởng 40% lợi nhuận. Còn Phan Sào Nam thì khai cho ông Hóa vay một số tiền và hiện chưa đòi.