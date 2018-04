Bắt tạm giam Phó tổng giám đốc Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn

Ông Vũ Mạnh Tùng - Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn - vừa bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 27/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét đối với Vũ Mạnh Tùng (sinh năm 1974, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn - BSR) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

3 khách hàng lớn bị cựu sếp nữ Oceanbank tố nhận tiền là ai? Cựu tổng giám đốc Oceanbank khai đã chuyển hàng chục tỷ đồng để “chăm sóc” 3 khách hàng lớn thuộc nhóm dầu khí.

Việc khởi tố, bắt giam ông Tùng căn cứ kết quả điều tra vụ án Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn và Ngân hàng Oceanbank.

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng làm rõ hành vi của ông Tùng và mở rộng điều tra đối với những người liên quan khác để thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Ông Vũ Mạnh Tùng, Phó tổng giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn. Ảnh: Việt Hùng.

Trước đó, hồi tháng 9/2017, tại phiên xử sơ thẩm đại án Oceanbank, HĐXX đã hỏi bị cáo Nguyễn Minh Thu (cựu Tổng giám đốc Oceanbank) về việc chi lãi ngoài cho các đầu mối khách hàng bà phụ trách khi còn đương chức.

Bị cáo Thu khai đã trực tiếp chi chăm sóc cho 3 khách hàng lớn gồm: Tổng công ty dầu Việt Nam, Vietsovpetro và Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn.

“Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn theo bị cáo nhớ và từ số liệu kiểm tra đã chi cho công ty này khoảng gần 19 tỷ. Bị cáo gửi khoản này cho chủ tịch HĐQT, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng. Bị cáo đi cùng chị Phan Thị Tú Anh (Giám đốc chi nhánh Quảng Ngãi - PV)”, Nguyễn Minh Thu nói.

Theo lời khai của cựu Chủ tịch HĐQT Oceanbank, mỗi lần chi cho Chủ tịch HĐQT Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, ông Nguyễn Hoài Giang từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng. Thu cho biết bà đưa cho ông Giang khoảng 7-8 lần.

"Tổng giám đốc là anh Đinh Văn Hậu, Phó tổng giám đốc là anh Tùng nhận khoảng 500 triệu -1 tỷ đồng mỗi lần. Kế toán trưởng tên Quang từ 300 đến 500 triệu đồng. Số lần bị cáo gặp và làm việc với các anh không khác nhau nhiều lắm”, lời Minh Thu.

Được triệu tập đến tòa, ông Vũ Mạnh Tùng, Phó tổng giám đốc Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn phụ trách mảng tài chính, kế hoạch, phủ nhận việc được Nguyễn Minh Thu đưa tiền.

“Cá nhân tôi không nhận chi lãi ngoài từ bị cáo Thu và Oceanbank", ông Tùng nói và cho rằng lời khai của bị cáo Thu là một chiều.

Tại phiên tòa hôm đó, ông Nguyễn Hoài Giang (Chủ tịch HĐQT), ông Đinh Văn Ngọc (Tổng giám đốc công ty lọc hóa dầu Bình Sơn giai đoạn 2012-2015) và ông Phạm Xuân Quang (Kế toán trưởng Lọc hóa dầu Bình Sơn) cũng khẳng định không nhận tiền chi lãi ngoài từ Oceanbank.