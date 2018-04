Bắt tạm giam thủ phạm giết người rồi phân xác

Người đàn ông 48 tuổi ngụ Đồng Tháp bị khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng về hai hành vi giết người và chống người thi hành công vụ.

Sáng 16/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tâm (48 tuổi, ngụ phường 3, TP Sa Đéc).

Người đàn ông 48 tuổi này được xác định là thủ phạm gây ra vụ án gây chấn động ở Sa Đéc. Nạn nhân là người đàn ông 58 tuổi, ngụ cùng địa phương với Tâm.

Thủ phạm gây án bị bắt tạm giữ 4 tháng để điều tra. Ảnh: M.A.

Hôm 7/4, thi thể nạn nhân được phát hiện nằm cạnh bờ rào lưới B40, ở đường Vườn Hồng.

Cảnh sát tìm thấy phần đầu của nạn nhân nằm trong khu vườn cạnh bên, cách đó hơn 10 bước chân. Từ vết máu tại hiện trường, cảnh sát nghi Tâm có liên quan đến vụ án nên vây bắt.

Lúc đó, Tâm cầm dao chống trả quyết liệt và chém đứt lìa hai ngón tay của trung tá Trần Văn Minh, Trưởng Công an phường 3. "Qua điều tra, bị can thừa nhận hành vi giết người và gây thương tích Trưởng Công an phường 3", lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đồng Tháp nói.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên là do nạn nhân sang phần đất của Tâm mà không xin phép. Quá trình khám xét nơi ở bị can, cảnh sát thu giữ nhiều cuốn sổ thể hiện nội dung Tâm dọa giết nhiều người, thần kinh có vấn đề.

"Gia đình trình báo, bị can có dấu hiệu tâm thần khoảng 4-5 năm nay. Cơ quan điều tra sẽ tiến hành trưng cầu giám định", lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự nói.

Đường Vườn Hồng (Sa Đéc, Đồng Tháp), nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.