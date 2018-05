Bất thường trong vụ bé trai 32 tháng tuổi tử vong khi truyền dịch

Sáng 20/5, bác sĩ Võ Thành Danh, Giám đốc Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng), cho biết cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể bé Hữu (tên đã thay đổi, 32 tháng tuổi) cho gia đình lo hậu sự. Do gia đình bệnh nhi khó khăn nên trung tâm đã vận động y, bác sĩ đóng góp chi phí và thành lập đoàn đến nhà ngoại của Hữu ở huyện Châu Thành A (Hậu Giang) để chia buồn, động viên người thân.

Rạng sáng một ngày trước, Hữu được gia đình bà Nguyễn Thị Kim The (52 tuổi, ở xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề) đưa vào Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên (Bệnh viện Mỹ Xuyên cũ) vì cháu bị nôn ói. Kíp trực đêm chẩn đoán bé bị viêm phổi và rối loạn tiêu hóa nên cho uống thuốc đến sáng thì Hữu khỏe, cười nói và đùa giỡn bình thường.

Theo lãnh đạo TTYT Mỹ Xuyên, ca trực chuyển tiếp vào buổi sáng 19/5 nhận định bé trai mất nước, viêm phổi nên cho y lệnh sử dụng kháng sinh và truyền dịch. Khi truyền "nước biển" được khoảng 5-10 phút thì Hữu có biểu hiện bất thường.

"Lúc đó bác sĩ trực xử trí tích cực nhưng không hiệu quả. Trước diễn biến này chúng tôi phải chờ hội đồng chuyên môn của Sở Y tế kết luận", bác sĩ Danh nói.

Đối với dư luận cho rằng bé bị sốc nước biển dẫn đến tử vong, người đứng đầu TTYT Mỹ Xuyên nói: "Cơ quan cảnh sát điều tra đã giải phẫu tử thi, lấy mẫu thuốc và dịch truyền. Họ cũng lấy lời khai của nhiều người. Vụ việc xảy ra vào ngày nghỉ nên tôi đang cho kíp trực tường trình rồi báo cáo lãnh đạo vào buổi giao ban đầu tuần".

Trong khi đó, bà Kim The nói khi thấy Hữu giãy dụa lúc truyền nước biển, người nhà có phản ánh đến nhân viên y tế thì nữ điều dưỡng nói "không sao".

"Người ta nói cháu nó mất nước, truyền xong chai nước biển thì hết nhưng có ngờ đâu Hữu chết nhanh như vậy. Sau đó có một bác sĩ nói 'cháu bị bệnh nặng lắm'. Nói bệnh nặng sao không chuyển cháu tôi lên tuyến trên. Từ lúc nhập viện đến khi chết, Hữu chỉ nôn ói 2 lần. Trước khi vô nước biển, Hữu đã khỏe", bà The kể.

Sau khi Hữu tử vong, người nhà đặt ra vấn đề tại sao bé đang tỉnh táo mà truyền dịch thì chết. Nếu đây là ca tai biến khi truyền dịch thì ngành y tế xử lý ra sao và trách nhiệm thuộc về ai?

Trò chuyện với Zing.vn, bác sĩ Mã Nhơn Khiêm, Trưởng khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau, nói rằng có hai trường hợp sốc nước biển liên quan đến dịch truyền loại thông thường và dịch truyền đặc trị. Nếu loại thông thường thì khi sốc run tiêm truyền sẽ có biểu hiện lạnh run, sau đó sẽ sốt.

"Bị sốc truyền dịch đặc trị có acid amin, albumin... thì diễn biến nhanh như sốc thuốc. Còn sốc dịch thông thường làm người bệnh bị lạnh. Khi đó nếu tắt nước biển, sưởi đèn và khi nào sốt thì lau mát sẽ ổn", bác sĩ Khiêm chia sẻ.

Cùng quan điểm với bác sĩ Khiêm, một bác sĩ ở Cần Thơ xin được giấu tên nói: "Mỗi ngày thế giới có nhiều trường hợp sốc nước biển. Nếu xử lý sớm bằng cách khóa không cho nước biển xuống, cho bệnh nhân được sưởi ấm ngay thì không chết".

Luật sư Nguyễn Văn Đức (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) nói rằng trường hợp Hữu tử vong phải làm rõ trách nhiệm của kíp trực. Theo luật sư, vụ việc xảy ra ngày cuối tuần nên cơ quan chức năng phải xem bảng phân công nhiệm vụ của từng người trong ca trực để xem trách nhiệm thuộc về ai.

"Theo tôi, nếu vụ việc có dấu hiệu hình sự thì phải cụ thể hóa hành vi của điều dưỡng hay bác sĩ. Trong đó, có 3 hành vi cần đặt ra xem xét là Vô ý làm chết người, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm các quy định về khám, chữa bệnh. Để đánh giá từng hành vi phải xem hoàn cảnh cụ thể khi xảy ra vụ việc", luật sư Đức nói.

Bà Nguyễn Thị Kim The (52 tuổi, ở xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề) cho biết mẹ bé Hữu là bạn của con bà. Gần một tháng trước, bé trai được mẹ đưa từ Bình Dương về Sóc Trăng chơi và gửi vợ chồng bà The nuôi dưỡng.

Khoảng 1h ngày 19/5, vợ chồng bà The đưa Hữu đến Trung tâm Y tế Mỹ Xuyên (tên gọi cũ là Bệnh viện Mỹ Xuyên) vì bé bị nôn ói. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm đường tiêu hóa và chỉ định nhập viện theo dõi, điều trị.

"Hơn 10h, tôi về nhà giặt đồ cho Hữu thì chồng tôi gọi điện nói cháu trợn trắng mắt khi truyền nước biển. Tôi chạy ra thì mọi người xung quanh nói thằng nhỏ giãy dụa dữ lắm rồi tử vong. Mọi người nghĩ Hữu bị sốc nước biển chết, chứ lúc tôi về cháu nó khỏe và đùa giỡn bình thường", bà Thể kể.