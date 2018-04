Bayern thua Real vì không thắng nổi số phận và chính mình

Hùm xám xứ Bavaria đã có một trận đấu trên cơ hoàn toàn trước nhà đương kim vô địch Champions League, nhưng thất bại vì thiếu may mắn và cả những sai lầm tự thân.

Highlights Bayern vs Real Madrid: Sai lầm tai hại Bước ngoặt trận đấu diễn ra khi hai đội đang hòa nhau 1-1, hậu vệ Rafinha bên phía Bayern có tình huống chuyền bóng lỗi dẫn đến bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 của Real Madrid.

Tất cả con số thống kê đều nghiêng về phía Bayern: 10 cú sút so với 6 của Real, tỷ lệ kiểm soát bóng 59%, 10 quả phạt góc so với 3 của đội khách… Nhưng tất cả đều không có ý nghĩa gì. Bởi đội chủ nhà đã thiếu may mắn ngay từ những phút đầu tiên, và phải trả giá vì điều đó.

HLV Jupp Heynckes thể hiện rõ ý đồ chiến thuật của ông khi bố trí đội hình 4-1-4-1 với Arjen Robben và Franck Ribery ở hai cánh, còn Thiago Alcantara ngồi ghế dự bị. Đơn giản là sức tấn công của Real phụ thuộc rất lớn vào bộ đôi hậu vệ biên giàu tốc độ Marcelo và Daniel Carvajal. Robben và Ribery là vũ khí để Bayern hạn chế tầm ảnh hưởng của Marcelo và Carvajal.

Robben rời sân, Marcelo rảnh rang lên tấn công và ghi bàn. Ảnh: Reuters.

Những chấn thương phá vỡ chiến thuật của Bayern

Nhưng ông Heynckes không thể tính trước việc Robben dính chấn thương và phải rời sân từ quá sớm. Buộc phải dạt sang cánh phải, Thomas Mueller không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Keylor Navas, trong khi không gây được sức ép cần thiết lên Marcelo, tạo điều kiện cho hậu vệ Brazil liên tục lên tham gia tấn công.

Thiago vào sân và liên tục chuyền hỏng, hơn nữa đá khá giẫm chân lên James Rodriguez. Nếu Kingsley Coman không bị chấn thương dài hạn, ông Heynckes hẳn đã có người thay thế Robben một cách hiệu quả hơn. Nhưng ở thời điểm này, sự lựa chọn của ông chỉ là vậy.

Việc trung vệ Jerome Boateng bị thay ra ở phút 34 cũng vì chấn thương càng khiến Bayern khó triển khai chiến thuật. Các cầu thủ Real pressing quyết liệt và những đường chuyền dài chính xác lên cho hàng công của Boateng là cực kỳ quan trọng. Nhưng miếng đánh đó cũng bị số phận vô hiệu hóa.

Dẫu khó khăn trùng trùng, dẫu bị thần may mắn ngược đãi, Bayern vẫn chơi một trận trên cơ hẳn so với Real. Sau những phút đá lùi ru ngủ đội khách, Bayern có một bàn thắng từ đường chọc khe cực kỳ tinh tế của James Rodriguez. Hậu vệ phải trẻ tuổi Joshua Kimmich đã rất tinh quái khi ngẩng đầu quan sát, tỏ ý tạt bóng cho Robert Lewandowski nhưng bất ngờ sút vào góc gần. Thủ thành Navas mắc bẫy và phải vào lưới nhặt bóng.

Những chấn thương sớm của Robben và Boateng đã phá vỡ chiến thuật của Bayern Munich. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, không chỉ có số phận không đứng về phía đội chủ nhà. Hàng thủ Bayern vô hiệu hóa thành công Cristiano Ronaldo, nhưng các cầu thủ chủ nhà đã tự giết chính mình với những sai lầm ngớ ngẩn. Đúng là việc Robben chấn thương đã khiến Marcelo rảnh rang lên tấn công. Nhưng ở pha bóng Real gỡ hòa 1-1, hàng thủ Bayern chơi như mơ ngủ, phá bóng thiếu dứt khoát và phải trả giá.

Đang áp đảo, Bayern bị dội gáo nước lạnh. Và cuối hiệp một rồi đến hiệp hai cũng thế, "Hùm xám" liên tục tạo ra cơ hội ghi bàn rất ngon ăn nhưng không thể tận dụng thành công. Ở Bundesliga, Lewandowski có lẽ đã bỏ vào túi hai bàn thắng từ những pha bóng tưởng chừng không thể bỏ lỡ. Nhưng ở trời Âu, anh đánh đầu và sút bóng như một tiền đạo hạng ba.

Lấy gì để chọi Real?

Ribery lỡ trớn trong một pha bóng mà chỉ cần nắn nót chút là đủ để ghi bàn. Hiệp hai anh cũng có hàng loạt pha đột phá khéo léo và sút bóng trúng đích, nhưng không thắng nổi thủ thành Navas.

Những người hâm mộ Bayern có lẽ chỉ biết ôm đầu tiếc nuối và không sao hiểu nổi. Ừ, có lẽ là các cầu thủ chủ nhà thiếu may mắn, nhưng họ chỉ có thể tự trách mình khi không tận dụng được những cơ hội quá tốt như vậy.

Và trong pha bóng Real nâng tỷ số lên 2-1, Rafinha cũng chỉ có thể tự trách mình như thế. Không hề bị tiền đạo đối phương gây sức ép, hậu vệ Brazil vội vàng chuyền bóng về đúng chân cầu thủ đối phương. Một đội bóng đẳng cấp như Real không bao giờ biết từ chối những món quà đã được gói gém cẩn thận và đưa đến tận cửa như vậy.

Có thể khẳng định rằng Real chơi hoàn toàn không ấn tượng. Có tới 2/3 thời lượng trận đấu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chơi phòng thủ. Tất cả cơ hội họ có được, bao gồm hai bàn thắng và pha đối mặt với Sven Ulreich của Karim Benzema, đều xuất phát từ những sai lầm của hậu vệ Bayern.

Bayern đã tự thua trước Real. Ảnh: Getty Images.

Hàng hậu vệ của Real cũng liên tục bị xuyên phá một cách khá dễ dàng. Dù đã 35 tuổi, Ribery hầu như chẳng gặp khó khăn gì trước Carvajal, liên tục quay hậu vệ tuyển quốc gia Tây Ban Nha như chong chóng. Nếu Robben không dính chấn thương từ sớm, Bayern hoàn toàn có thể gây sức ép lớn lên hai cánh của Real, chứ không phải để một mình Ribery xuyên phá như vậy.

Nhưng đá dở, rốt cuộc Real vẫn thắng. Phải chăng đó là bản lĩnh của nhà vô địch, hay là “sức mạnh đặc biệt” của họ tại đấu trường châu Âu như tiền vệ Toni Kroos mô tả? Với những gì đã diễn ra trên sân Allianz Arena, Bayern chắc hẳn sẽ có đủ sự tự tin để tấn công Real trên đất khách Santiago de Bernabeu.

Những gì Real đã thể hiện trong trận tứ kết lượt về trước Juventus cũng sẽ là động lực để Bayern quyết chiến. Vấn đề là đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có sự ưu ái rõ ràng của định mệnh. Thắng bản thân còn không nổi, Bayern lấy gì để vượt qua định mệnh?