BBC thừa nhận dàn dựng chương trình tài liệu khoa học

Phân cảnh bộ lạc Papua New Guinea xây nhà trên cây được tạo dựng chỉ để phục vụ cho mục đích quay chương trình.

Theo Guardian, BBC thừa nhận tổ sản xuất chương trình truyền hình tài liệu đã làm giả cảnh quay những người thổ dân sống trên cây.

Một tập trong 8 phần của chương trình Human Planet (tạm dịch: Hành tinh con người), phát sóng vào năm 2011, mô tả cuộc sống của người dân Korowai tại Papua New Guinea, trong đó có cảnh những thành viên của bộ lạc chuyển đến sống ở một ngôi nhà trên cây.

Cảnh quay người Korowai sống tại ngôi nhà trên cây cao 30 m phản ánh không đúng sự thật. Ảnh chụp từ clip.

Trong thông cáo của BBC, hãng này cho biết “đã được thông báo về vi phạm tiêu chuẩn hình ảnh liên quan đến người Korowai ở Papua New Guinea trong một tập của Human Planet”.

BBC nói rằng trong lúc sản xuất một chương trình tài liệu mới My Year With The Tribe (tạm dịch: Một năm của tôi với bộ lạc) trên kênh BBC2, cảnh nhà trên cây bị phát hiện là cảnh dàn dựng.

Một thành viên của bộ lạc nói với nhà sản xuất chương trình rằng họ xây ngôi nhà “vì lợi ích của những người sản xuất chương trình nước ngoài”.

Đoạn dàn dựng khiến người xem tin là người dân Korowai chuyển tới sống tại nhà. Ảnh chụp từ clip.

Đây không phải lần đầu tiên chương trình Human Planet, dẫn bởi diễn viên John Hurt, vướng vào bê bối dàn dựng.

Vào năm 2015, tổ sản xuất đã sử dụng chó sói được thuần hóa sau khi không thể tìm thấy chó sói “hoang dã” tại địa điểm quay. Trước đó, trong một tập về cuộc sống hoang dã tại rừng Venezuela, tổ sản xuất bị phát hiện quay nhện tarantula trong trường quay.

BBC cho biết “từ khi chương trình này được phát sóng năm 2011, hãng đã tập trung đào tạo bắt buộc đối với nhân viên về những nguyên tắc, tiêu chuẩn và giá trị hình ảnh chân thực khi thực hiện chương trình".