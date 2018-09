Bé gái 10 tuổi bị xâm hại nhiều lần

Công an vừa bắt giữ gã "cha hờ" xâm hại bé gái 10 tuổi. Không chỉ vậy, bé gái này kể còn bị xâm hại bởi 3 người đàn ông khác.

Ngày 5/9, lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho biết Tạ Văn Mộng (34 tuổi, quê Long An) vừa bị bắt giữ để làm rõ hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Anh ta thừa nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với bé gái là con của người tình, sống chung tại phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một.

Bị nhiều người xâm hại

Trước đó, bé Hoa (10 tuổi, quê Cà Mau) kể với một số người dân việc bé bị ông Mộng (người tình của mẹ Hoa) ép phải quan hệ tình dục nhiều lần. Bức xúc, người dân báo công an. Ngày 3/9, công an ập vào phòng trọ, bắt giữ Mộng.

Tạ Văn Mộng trước khi bị bắt.

Trao đổi với phóng viên, bé Hoa kể cha mẹ chia tay nhau từ khi cháu mới 8 tháng tuổi. Bé chỉ được học đến hết lớp 3 rồi nghỉ. Do cuộc sống không ổn định, Hoa theo mẹ đến sống ở nhiều nơi. Khoảng 1 năm nay, mẹ bé quen và sống chung với Mộng tại Long An, sau đó chuyển lên Bình Dương. Bé kể lần đầu tiên Mộng xâm hại là ở Long An. "Ông Mộng dọa rằng nếu kể chuyện này với ai thì ông ấy sẽ giết mẹ cháu nên cháu không dám kể cho mẹ luôn".

Khi chuyển lên sống tại Bình Dương, lúc đầu Mộng làm công nhân, sau đó chuyển sang làm thợ hồ. Đợi lúc mẹ bé tăng ca là người đàn ông này lại giở trò với con của người tình. Theo lời bé, trong 3 tuần gần đó, cứ 1-2 ngày là cháu bị xâm hại một lần.

Đáng lưu ý, khi khai báo với công an, cháu chỉ khai mình bị Mộng cưỡng hiếp. Tuy nhiên, ngày 5/9, khi trao đổi với phóng viên, cháu kể thêm mình còn bị 3 người đàn ông khác xâm hại. Cả 3 người này đều có quan hệ tình cảm với mẹ cháu trước khi chị này sống với Mộng. Sau khi giở trò thú tính, những người này đều đe dọa, cấm cháu không được kể cho mẹ nghe.

"Biết vậy tôi giết chết ổng rồi…"

Qua điện thoại, chị Mai tỏ ra bất ngờ với thông tin trên. Khi chúng tôi hỏi chị có quen biết những người cháu kể đã xâm hại mình thì chị cho biết không quen biết ai tên như vậy.

Riêng về Mộng, chị kể: "Đi làm chung, quen biết ổng. Ổng chưa có vợ, tôi cũng thôi cha bé rồi nên tính đi đến hôn nhân". Nghe chuyện con bị xâm hại, chị ngạc nhiên nói: "Thấy ổng sống với mình cũng bình thường, không có gì, đâu nghĩ là xấu xa đến như vậy. Tôi mà biết vậy thì giết ổng chết rồi, khỏi cần lên công an!".

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một cũng tỏ ra bất ngờ trước thông tin bé bị 4 người đàn ông xâm hại. "Theo báo cáo ban đầu, khi làm việc với công an, bé khai chỉ bị 1 người xâm hại. Hiện vụ án đã được Công an TP Thủ Dầu Một bàn giao cho Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (PC44) thụ lý, tiếp tục làm rõ" - lãnh đạo Công an TP Thủ Dầu Một thông tin.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi