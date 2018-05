Bé gái 13 tuổi bị 2 yêu râu xanh thay nhau hãm hại

Char vật cháu Sương ngã xuống đất rồi cùng Biu thay nhau thực hiện hành vi giao cấu cho đến khi thỏa mãn rồi bỏ đi.

Ngày 15/5, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Công an huyện Kông Chro vừa tạm giữ nghi phạm Đinh Văn Biu (20 tuổi, cùng trú xã An Trung, huyện Kông Chro) để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: Công an Gia Lai

Trước đó, ngày 10/5, Biu và Char (14 tuổi, cùng trú xã An Trung, huyện Kông Chro) rủ nhau đi bẫy chim tại khu vực suối Sơ Rổ, làng Sơ Kiết, xã An Trung.

Trên đường đi Biu và Char thấy các Đinh Thị Sương (13 tuổi, đã đổi tên nạn nhân), Đ.T. Thắm (11 tuổi), Đ.T. Như (10 tuổi) đang chơi tại đây. Lúc này Char đe dọa, khiến Thắm và Như bỏ chạy.

Sau khi Thắm và Như bỏ đi, Char vật cháu Sương ngã xuống đất rồi cùng Biu thay nhau thực hiện hành vi giao cấu.

Thắm và Như chạy về nhà báo chị Đ.T.L. (mẹ cháu Sương) biết. Sau đó, chị L. đến cơ quan công an tố cáo hành vi của Biu và Char.

Công an huyện Kông Chro đã tạm giữ Biu để điều tra theo quy định. Riêng Char là vị thành niên nên đã được gia đình bảo lãnh về nhà.