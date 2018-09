Bé trai 22 tháng bị cứa quanh vùng kín khi ở lớp học

Bé trai bị vật cứng cứa vòng quanh dương vật khi đang đi học tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn xã Tiền Phong (Thường Tín). Gia đình tố giáo viên bạo hành.

Nghi vấn bé trai bị vật sắc nhọn cứa vào vùng kín Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng phòng GD-ĐT huyện Thường Tín, cho biết sẽ tạm thời đình chỉ cơ sở mầm non để xảy ra sự việc bé trai 22 tháng tuổi bị cứa vào quanh dương vật.

Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin bé M.C. (22 tháng tuổi) nghi bị vật cứng cứa vòng quanh dương vật khi đang đi học tại một trường mầm non tư thục trên địa bàn xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội

Vụ việc nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng khi gia đình cháu C. tố cô giáo trường mầm non tư thục là người bạo hành khiến bé trai bị đứt vùng kín, phải khâu nhiều mũi.

Chiều 14/9, trao đổi với Zing.vn, anh Nguyễn Văn M. (xã Tiền Phong, Thường Tín) bố của cháu C. cho biết vào sáng 12/9, chị họ của C. đưa cháu đến trường mầm non tư thục ở gần nhà. Đến khoảng 15h, cô giáo gọi cho bố mẹ bé đến lớp để thông báo về sự việc.

“Lúc mẹ cháu đến cơ sở mầm non thì thấy C. đang khóc ngồi trên khăn xô có máu. Sau đó mẹ cháu cùng em gái đưa bé C. đến bệnh viện Thường Tín. Tại đây, bệnh viện đã khâu vết thương cho cháu. Lúc này, C. vẫn đi tiểu bình thường”, anh M. nói.

Trường mầm non tư thục tại xã Tiền Phong nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Trần Anh.

Tuy nhiên từ tối 12/9 đến sáng 13/9, cháu C. không đi tiểu được nên sáng 13/9, gia đình đã cho cháu lên bệnh viện Việt Đức điều trị.

Cũng theo anh Mẫn, tối 13/9, chủ cơ sở mầm non tư thục và cô giáo trông cháu C. đã đến gặp gia đình và nhận trách nhiệm về sự việc. Tuy nhiên, cô giáo cũng khẳng định, tại thời điểm xảy ra sự việc, cô đang cho các bé khác ăn và không biết chuyện gì đã xảy ra với cháu C.

"Hiện gia đình đã gửi đơn trình báo lên cơ quan Công an và yêu cầu phía chính quyền quyết tâm tìm ra bằng được nguyên nhân gây nên vết thương của cháu C.", anh M. nói.

Ông Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng phòng giáo dục huyện Thường Tín. Ảnh: Trần Anh.

Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng phòng giáo dục huyện Thường Tín, xác nhận có trường hợp cháu bé bị thương tích vùng kín sau khi đi học ở lớp mầm non về nhà. Theo ông, qua kiểm tra, vụ việc không hoàn toàn đúng như những gì mạng xã hội chia sẻ.

"Qua tường trình của hai giáo viên chịu trách nhiệm cháu C. tại cơ sở trường mầm non, chiều ngày 12/9, sau khi ăn bữa chiều xong cháu cháu M.C đi vệ sinh bằng bô. Khi cô chưa kịp mặc đồ thì cháu đứng dậy và vấp ngã vào đống đồ chơi bằng nhựa khiến bộ phận sinh dục bị rách", ông Trường nói.

Ông Trường cũng cho biết hiện tại, sức khỏe cháu C. đã dần hồi phục và có thể sẽ được xuất viện ngay. Ngoài ra, cơ sở trường mầm non để xảy ra vụ việc trên sẽ bị tạm đình chỉ hoạt động trong những ngày tới để làm rõ nguyên nhân.