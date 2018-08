Bé trai 6 tuổi tử vong sau cú va chạm với xe tải

Người mẹ 28 tuổi chạy xe máy chở con trai ngồi phía sau đã xảy ra va chạm với ôtô tải, khiến bé trai 6 tuổi tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 9h30 sáng 10/8, tại giao lộ Đinh Bộ Lĩnh - Nguyễn An Ninh (phường 8, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Theo nhân chứng, thời điểm trên chị Nguyễn Thị Kim Hương (28 tuổi) điều khiển xe máy chở con trai 6 tuổi, lưu thông trên đường Đinh Bộ Lĩnh, hướng từ Gò Công vào TP Mỹ Tho.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Anh.

Khi đến giao lộ trên, xe máy do chị Hương điều khiển đã xảy ra va chạm với ôtô tải do tài xế Ngô Văn Tâm (46 tuổi, ngụ huyện Châu Thành) lái, chạy hướng ngược lại, đang rẽ vào đường Nguyễn An Ninh.

Cú va chạm khiến người phụ nữ và con trai ngã xuống đường, còn xe máy bị cuốn vào gầm xe tải. Chị Hương và con trai được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã tử vong.

Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Đường Đinh Bộ Lĩnh giao với Nguyễn An Ninh (chấm đỏ), nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Google Maps.