Bé trai giãy dụa rồi tắt thở khi truyền dịch

Hơn 10 giờ nhập viện, bé trai được nhân viên y tế truyền dịch thì bất ngờ giãy, trợn ngược mắt rồi tử vong.

Tối 19/5, cơ quan chức năng ở Sóc Trăng đưa thi thể bé Hữu (tên đã thay đổi, 32 tháng tuổi) từ Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên đến nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng để làm thủ tục giám định pháp y. Trưa cùng ngày, bé trai này tử vong tại Trung tâm Y tế Mỹ Xuyên sau hơn 10 giờ thăm khám, điều trị.

Thi thể bé trai được đưa về nhà xác Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng vào tối 19/5. Ảnh: Việt Tường.

Bà Nguyễn Thị Kim The (52 tuổi, ở xã Thạnh Thới An, huyện Mỹ Xuyên) cho biết mẹ bé Hữu là bạn của con bà. Gần một tháng trước, bé trai được mẹ đưa từ Bình Dương về Sóc Trăng chơi và gửi vợ chồng bà The nuôi dưỡng.

Khoảng 1h ngày 19/5, vợ chồng bà The đưa Hữu đến Trung tâm Y tế Mỹ Xuyên (tên gọi cũ là Bệnh viện Mỹ Xuyên) vì bé bị nôn ói. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị viêm đường tiêu hóa và chỉ định nhập viện theo dõi, điều trị.

Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên, nơi bé trai thiệt mạng khi truyền dịch vào trưa cùng ngày. Ảnh: Việt Tường.

"Hơn 10h, tôi về nhà giặt đồ cho Hữu thì chồng tôi gọi điện nói cháu trợn trắng mắt khi truyền nước biển. Tôi chạy ra thì mọi người xung quanh nói thằng nhỏ giãy dụa dữ lắm. Mọi người nghi Hữu bị sốc nước biển chết chứ lúc tôi về cháu nó khỏe và đùa giỡn bình thường", bà The kể.

Zing.vn nhiều lần gọi điện cho ông Võ Thành Danh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mỹ Xuyên, để tìm hiểu sự việc nhưng bác sĩ này không nghe máy. Người phát ngôn của Sở Y tế Sóc Trăng là Phó giám đốc Trần Văn Khải cũng không nghe điện thoại.

Gần 20h cùng ngày, cha của nạn nhân từ Bình Dương về đến Sóc Trăng để làm việc với cơ quan công an. Anh này gọi điện cho vợ thì biết mẹ của bé đang ra sân bay để về với con. Ảnh: Việt Tường.

Còn Giám đốc Sở Y tế Sóc Trăng Trương Hoài Phong khẳng định không biết gì về vụ việc, vì Trung tâm Y tế Mỹ Xuyên chưa báo cáo.

Gần 20h, cha của Hữu từ Bình Dương đón xe ôm về đến Bệnh viện Sóc Trăng. Còn mẹ bé trên đường ra sân bay Cát Bi ở Hải Phòng để về lo hậu sự cho Hữu.