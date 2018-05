Bé trai thiệt mạng khi truyền dịch do sốc phản vệ?

Lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho rằng trong truyền dịch có thể xảy ra sốc phản vệ. Tuy nhiên, để xác định nguyên nhân bé Hữu chết phải chờ kết luận của hội đồng chuyên môn.

Chiều 21/5, chị Dương Thị Thanh (38 tuổi, ngụ xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, Hậu Giang) cho biết gia đình đã an táng cháu Hữu (tên đã thay đổi, 32 tháng tuổi). Sáng cùng ngày, cha và mẹ bé đã đến Sóc Trăng để làm việc với cơ quan điều tra để làm rõ việc Hữu chết khi truyền dịch tại Trung tâm Y tế Mỹ Xuyên (TTYT - Bệnh viện Mỹ Xuyên cũ) vào trưa 19/5.

'Cháu tôi chết trên tay người thân'

Chị Thanh cho biết Hữu là cháu ngoại ruột. Gia đình khó khăn nên chị với vợ chồng con gái lên Bình Dương tìm việc. Khoảng một tháng trước cha mẹ Hữu bất hòa, người mẹ bồng con đến Sóc Trăng chơi với gia đình bà Nguyễn Thị Kim The (52 tuổi, ở xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng).

Lý do con chị Thanh tìm đến gia đình này và gọi vợ chồng bà The là "cha mẹ nuôi" vì mẹ bé Hữu là bạn học với con của bà The. Ở chơi được vài ngày, mẹ Hữu gửi con cho vợ chồng bà The nuôi dưỡng để cô đi Hải Phòng tìm việc.

Trung tâm Y tế Mỹ Xuyên, nơi bé trai tử vong sau 10 giờ nhập viện. Ảnh: Việt Tường.

Rạng sáng 19/5, bé trai nôn ói nên bà The cùng chồng đưa Hữu vào TTYT Mỹ Xuyên. Qua thăm khám, bác sĩ trực nhận định bé bị viêm phổi nên cho uống thuốc kháng sinh.

7h cùng ngày, ca trực mới tiếp nhận bệnh nhi. Một giờ sau bác sĩ ghi nhận Hữu tỉnh táo, tim đều nhưng đến 10h bé bứt rứt, có dấu hiệu mất nước nặng.

Sau khi chẩn đoán bé "rối loạn đường tiêu hóa, mất nước nặng/viêm phổi nặng", bác sĩ cho y lệnh tiêm kháng sinh và dịch truyền... Dịch truyền được 5 phút, bé vật vã, tím tái, mắt trợn ngược và sau đó ngưng tim, ngưng thở.

Bà The ngồi khóc sau khi đưa thi thể bé trai sang Bệnh viện Sóc Trăng để khám nghiệm tử thi. Ảnh: Việt Tường.

Chị Thanh cho biết khi nghe con gái gọi điện báo bé Hữu ngưng thở thì bà ngoại trẻ tuổi này xỉu tại quán ăn.

"Lúc đó tôi vừa xin bà chủ để về quê nuôi cháu ngoại nhưng không ngờ bé mất nhanh quá. Cháu tôi chết trên tay ông ngoại nuôi khi vô nước biển được 5 phút", chị Thanh nói trong nước mắt.

Bé có thể bị sốc phản vệ?

Theo bà ngoại của bé, sau khi khám nghiệm pháp y, chị Thanh được công an nói rằng Hữu bị "tràn dịch". Ghi nhận đại thể phát hiện bé suy hô hấp cấp, suy tuần hoàn cấp, tràn dịch đa màng và phù phổi cấp.

Zing.vn mang thông tin từ phía gia đình bệnh nhi đến với Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Khải thì bác sĩ này nói đó là những biểu hiện của sốc phản vệ. Tuy nhiên, theo ông Khải thì khi chưa có kết quả họp hội đồng chuyên môn thì không thể nhận định chính xác nguyên nhân nào.

"Trong truyền dịch và sử dụng thuốc có thể xảy ra sốc phản vệ và những biểu hiện anh vừa nói là sốc phản vệ. Hội động chuyên môn sẽ đánh giá tất cả quá trình từ tiếp nhận, chăm sóc, chẩn đoán, điều trị và đưa ra kết luận trên cơ sở hồ sơ bệnh án và các diễn biến của ca bệnh", lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng chia sẻ.

Trung tâm Y tế Mỹ Xuyên chẩn đoán bé tử vong do "Rối loạn tiêu hóa mất nước nặng/Viêm phổi nặng". Ảnh: Việt Tường.

Theo bác sĩ Khải, sáng 21/5, TTYT Mỹ Xuyên gửi Sở Y tế báo cáo về trường hợp bé Hữu. Báo cáo nêu ngoài việc tích cực cấp cứu và có sự hỗ trợ từ tuyến trên là Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Sóc Trăng nhưng không hiệu quả. Chẩn đoán tử vong là do "Rối loạn tiêu hóa mất nước nặng/viêm phổi nặng".

"Sở đã chỉ đạo TTYT Mỹ Xuyên họp hội đồng chuyên môn, tức là cao hơn kiểm thảo tử vong. Sở sẽ cử những cán bộ có kinh nghiệm, chuyên môn cao và mời bác sĩ tuyến trên phân tích, đánh giá trung thực về trường hợp này", bác sĩ Khải nói.

Chị Thanh cho biết ngày 20/5, đoàn cán bộ TTYT Mỹ Xuyên đến nhà chia buồn cùng gia đình, hỗ trợ 20 triệu đồng để lo hậu sự cho Hữu. "Tôi muốn vụ việc được sớm làm sáng tỏ để tránh lặp lại chuyện đau lòng như cháu tôi. Cháu tôi bị sốc nước biển, nếu tắt ống truyền sớm và sưởi ấm thì Hữu không chết. Ông ngoại nuôi bồng cháu thấy Hữu run lên nhưng điều dưỡng nói cháu tôi mất nước, không chịu tắt nước biển", ngoại bé Hữu chia sẻ với Zing.vn.

Quê bé trai ở xã Thạnh Xuân (màu đỏ) của tỉnh Hậu Giang. Ảnh: Google Maps.