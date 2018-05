Bella Hadid và The Weeknd hôn nhau đắm đuối, khẳng định đã tái hợp

Cặp ca sĩ, người mẫu khẳng định tin đồn tái hợp khi có những cử chỉ âu yếm, thậm chí hôn nhau đắm đuối trong đêm tiệc.

Tối 10/5 (giờ địa phương), siêu mẫu 9X Bella Hadid và ca sĩ The Weeknd xuất hiện cùng nhau tại bữa tiệc VIP của NTK Alexander Wang, thuộc khuôn khổ LHP Cannes 2018.

Tại đây, siêu mẫu 21 tuổi và tình cũ liên tục cười nói vui vẻ, dành cho nhau nhiều cử chỉ thân mật. “Từ lúc anh ta bước vào, Hadid ôm chầm lấy, xoa xoa đầu chàng ca sĩ”, một nhân chứng của TMZ cho biết.

Bella Hadid và The Weeknd hôn nhau đắm đuối trong đêm tiệc. Ảnh: Pop Crave

Đáng chú ý là cả hai không ngại trao nụ hôn ngọt ngào trước mặt khách mời. Khoảnh khắc lãng mạn của cặp đôi khẳng định tin đồn tái hợp là sự thật.

Theo TMZ, Hadid rất hào hứng, cô không rời mắt khỏi giọng ca Starboy trong đêm tiệc. "Cả hai cùng nhau đi chơi riêng khi rời khỏi nhà hàng lúc 12h30 sáng”, nguồn tin nói thêm.

Một lần khác, cặp ca sĩ, diễn viên đến tham dự sự kiện ra mắt dòng sản phẩm mới của chị em Kylie và Kendall Jenner. Trang Us Weekly tiết lộ: “Họ hôn nhau rất nhiều”.

Người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng khi nhìn thấy loạt ảnh. “Tôi tin chắc chắn họ sẽ quay lại! Sau thời gian cạnh Gomez, có lẽ anh ta đã nhận ra ai mới thực sự tốt với mình”, một người bình luận.

Ngược lại, người khác cho rằng sự tái hợp này sẽ chẳng có kết quả: “Có lẽ The Weeknd trở về với Hadid vì anh cảm thấy trống trải khi thiếu vắng Selena”.

Hậu đêm tiệc, cả hai bị bắt gặp đi chơi riêng. Ảnh: TMZ

Tin đồn tái hợp rộ lên hồi tháng 4, cặp đôi 9X bắt gặp âu yếm nhau tại đại nhạc hội Coachella ở Indio, California. Sau màn trình diễn của The Weeknd trên sân khấu, nhiều nhân chứng khẳng định nhìn thấy họ ở cạnh rất lâu, thậm chí là hôn nhau.

Cặp đôi nổi tiếng yêu nhau từ năm 2014. Thế nhưng sau hai năm hẹn hò, Bella Hadid đã chủ đông chia tay nam ca sĩ vì khoảng cách địa lý.

Sau đó, The Weeknd tiến tới với ca sĩ/ diễn viên Selena Gomez nhưng cặp sao cũng thông báo tan vỡ hồi tháng 10/2017. Nguyên nhân được cho là giọng ca Good For You không thể quên được bạn trai Justin Bieber.

Trước đó, hồi tháng 3, ca sĩ The Weeknd phát hành Call Out My Name, ca khúc nằm trong album mới My Dear Melanchol. Lời bài hát là những trách móc về tình cũ Selena Gomez.