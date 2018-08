Bên trong lâu đài Adare Manor - khách sạn số 1 thế giới năm 2018

Adare Manor ở Limerick, Iceland đã đoạt vị trí quán quân Virtuoso Best of The Best, giải thưởng thường niên danh giá nhất trong lĩnh vực khách sạn lần thứ 30 tổ chức tại Mỹ.

Virtuoso Best of The Best là giải thưởng thường niên danh giá nhất thế giới, được bình chọn bởi 18.000 chuyên gia trong chuyên ngành du lịch tại hơn 50 quốc gia. Giải thưởng được đề cử và trao tại nhiều hạng mục như bối cảnh, thiết kế khách sạn, quầy bar, nhà hàng. Trong đó hạng mục quan trọng nhất, giải Khách sạn của năm đã được trao cho lâu đài Adare Manor ở Iceland. Adare Manor là một lâu đài mang kiến trúc cổ Gothic, với những mái vòm và tranh tường treo trang trí bên trong. Lâu đài nằm trong một khu đất rộng 339 ha, có niên đại từ năm 1700. Trải qua quãng thời gian 21 tháng tu bổ, khách sạn mở cửa trở lại vào tháng 11/2017. Giờ đây, khách sạn tự hào khi có 104 phòng nghỉ tiêu chuẩn 5 sao, ngoài ra còn có phòng khiêu vũ với sức chứa 350 người, khu sân golf, phòng spa, nhà hàng, quán bar... Phòng khách rộng rãi được đặt ở tầng trệt, với cửa sổ lồi và lò sưởi được lát đá cẩm thạch cùng những nội thất cầu kỳ với gam màu vàng sang trọng làm chủ đạo. Nhà tài phiệt đua ngựa JP McManus đã mua lại lâu đài và cho nâng cấp thành khách sạn đẳng cấp quốc tế từ năm 2015. Một số khu vực bên trong khách sạn giữ nét kiến trúc cổ kính với cửa sổ lớn bằng kính màu, trần 2 tầng. Nét hiện đại cũng được thể hiện rõ nét như tại phòng chiếu phim riêng của khách sạn. Cầu thang xoắn ốc chính của khách sạn cũng được thay thế bằng hệ thống thang máy tân tiến. Trong hình là nội thất của một phòng tiêu chuẩn ở Adare Manor, nơi những người bỏ phiếu bình chọn đã ca ngợi nơi đây như một biểu tượng của sự trang nhã, tiện nghi. Các hoạt động ngoài trời của khách sạn rất đa dạng, từ đi dạo, đạp xe, câu cá, bơi thuyền, bắn cung, huấn luyện chim ưng... và tất nhiên là cả chơi golf. Khách sạn có cả một giải đánh golf chuyên nghiệp hàng năm thu hút nhiều vận động viên trên khắp thế giới. Khu nghỉ dưỡng, spa ở đây có bể sục riêng, hệ thống máy móc hỗ trợ tân tiến, cùng với đó là những huấn luyện viên hàng đầu tư vấn cho du khách. Chính sự tận tình và thân thiện của hệ thống nhân viên nơi đây khiến khách sạn được các chuyên gia đánh giá rất cao. Hạng mục Kiến trúc ấn tượng nhất được trao cho khách sạn Silo ở Cape Town, Nam Phi. Đây là một khách sạn với 28 phòng nghỉ, nhưng mỗi phòng đều được thiết kế nội thất riêng bởi chủ sở hữu. Hồ bơi vô cực trên tầng thượng của khách sạn cũng tạo ấn tượng đặc biệt với khách nghỉ tại đây. Cùng với đó là một bộ sưu tập 300 tác phẩm nghệ thuật của châu Phi đương đại. Du khách tới đây từng nhận xét: "Không chỉ những bức tranh, mà mỗi thiết kế tại khách sạn đều là mang một giá trị nghệ thuật". Giá phòng nghỉ của khách sạn cũng có sự chênh lệch lớn, dao động từ 800 đến 9.000 bảng Anh (1.031-11.600 USD). Giải thưởng Trải nghiệm ẩm thực tốt nhất được trao cho nhà hàng Meadowood ở Helena, California, Mỹ. Đây là một khu nghỉ dưỡng tách biệt ở thung lũng Napa, nơi có những món ăn kết hợp hiện đại kiểu Mỹ với truyền thống được sáng tạo bởi những nghệ nhân địa phương. Giải thưởng Quán bar tốt nhất được giành cho Donovan Bar ở khách sạn Brown, London, Anh. Quầy bar độc đáo ở đây cung cấp những loại cocktail đặc trưng được đặt theo tên của nhiếp ảnh gia huyền thoại, Sir Terrence Donovan. Thiết kế bắt mắt cùng sự chuyên nghiệp trong phong cách phục vụ, bầu không khí thân mật, vị trí ngồi hoàn hảo... Những điều đó tạo nên ấn tượng mạnh mẽ khiến mọi du khách tới đây đều cảm thấy hài lòng. Danh sách những khách sạn chiến thắng tại giải thưởng Virtuoso Best of The Best năm 2018: - Khách sạn của năm: Adare Manor, Limerick, Ireland. - Thiết kế ấn tượng nhất: Silo Hotel, Cape Town, Nam Phi. - Trải nghiệm ẩm thực tốt nhất: Nhà hàng Meadowood, thung lũng Napa, California, Mỹ. - Quán bar tốt nhất: Donovan Bar, khách sạn Brown, London, Anh. - Du lịch bền vững nhất: Six Senses Douro Valley, Lamego, Bồ Đào Nha. - Chương trình thân thiện gia đình nhất: Trang trại Rock Creek, Philipsburg, Montana, Mỹ. - Chương trình sức khỏe tốt nhất: BodyHoliday Saint Lucia, Castries, St Lucia. - Khách sạn mới tốt nhất: Khách sạn Rosewood, Paris, Pháp. - Đại sứ khách sạn Virtuoso tốt nhất: Andrea Filippi, Belmond.