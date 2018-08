Bệnh viện 103 lên tiếng vụ tài xế xe cứu thương bị bắt đóng phí bảo kê

“Chúng tôi không có bất cứ ký kết với tổ chức hoặc cá nhân nào để họ độc quyền đưa đón bệnh nhân", Giám đốc Bệnh viện 103 khẳng định.

Liên quan đến vụ tài xế xe cứu thương đón bệnh nhân ở Bệnh viện 103 (Học viện Quân y, Hà Đông, Hà Nội) bị hành hung vì không nộp phí bảo kê, chiều 15/8, thiếu tướng Trần Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện 103, khẳng định: "Chúng tôi không có bất cứ ký kết với tổ chức hoặc cá nhân nào để họ độc quyền đưa đón bệnh nhân. Tất cả phương tiện được tạo điều kiện vào đưa đón bệnh nhân như nhau, không có chuyện ngăn cấm".

Về thông tin một người nói phải đóng 100 triệu đồng cho tiền thuê bến bãi ở bệnh viện, thiếu tướng Tiến quả quyết: “Bệnh viện khẳng định không có bất cứ thỏa thuận nào với cá nhân, tổ chức như người kia đã nói”.

Thiếu tướng Trần Viết Tiến, Giám đốc Bệnh viện 103. Ảnh: HQ.

Thiếu tướng Tiến thông tin thêm bệnh viện đang phối hợp với công an địa phương để điều tra. Hiện nay, Bộ Quốc phòng, Công an quận Hà Đông, Công an phường Phúc La, cùng vào cuộc để điều tra, xử lý nghiêm.

Theo thông tin ban đầu, nghi can liên quan vụ đánh người là N.D.H. (37 tuổi, quê Nam Định), thường trú tại phường Phúc La, Hà Đông, Hà Nội. Công an phường Phúc La đang truy tìm H.

“Vụ việc xảy ra trong khuôn viên bệnh viện, chúng tôi nhận trách nhiệm và xin lỗi vì trách nhiệm quản lý an ninh trật tự. Trong thời gian tới, chúng tôi có nhiệm vụ chấn chỉnh, bảo đảm an ninh trật tự để người bệnh, người có liên quan đến khám, chữa bệnh yên tâm hơn”, Giám đốc Bệnh viện 103 nói.

Trước đó, theo phản ánh của một cơ quan truyền thông, tại cổng Bệnh viện 103 xảy ra việc tài xế xe cứu thương ngoại tỉnh vào đón bệnh nhân ung thư giai đoạn về nhà bị một nam nhân yêu cầu nộp tiền bảo kê.

Dù gia đình bệnh nhân cầu xin và lái xe cứu thương không có tiền để nộp, người này cũng không cho xe ra khỏi bệnh viện. Thanh niên này nói anh ta đã phải đầu tư mua bến, với chi phí 100 triệu đồng mỗi tháng.

Không có tiền đóng phí bảo kê, tài xế đánh liều đưa bệnh nhân lên xe cứu thương và đã bị thanh niên này hành hung.