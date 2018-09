Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú ứng dụng kỹ thuật thẩm mỹ cắt mắt Bambi

Cắt mắt Bambi khắc phục được nhiều khuyết điểm của mắt, mang lại đôi mắt đẹp tự nhiên từ mọi góc nhìn.

Ngày nay, khách hàng thường biết đến vài phương pháp được áp dụng rộng rãi như cắt mắt hai mí, nhấn mí mắt… Những kỹ thuật đơn giản này lại được áp dụng cho nhiều trường hợp mắt khác nhau nên đôi khi không mang lại hiệu quả mong muốn cho khách hàng.

Khách hàng được thăm khám và tư vấn tỉ mỉ.

Làm thế nào để cập nhật và ứng dụng các kỹ thuật thẩm mỹ mắt mới, tiên tiến nhất cho từng trường hợp thẩm mỹ khác nhau, nhưng vẫn mang đến kết quả tốt là vấn đề nan giải cho ngành thẩm mỹ Việt Nam. Đó chính là lý do thúc đẩy các bác sĩ tại Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú nghiên cứu để đưa ra những kỹ thuật mới cho thẩm mỹ mắt.

Phương pháp ứng dụng kỹ thuật và công nghệ hiện đại.

Nhờ sự cải tiến tích cực và kỹ thuật can thiệp hiện đại, công nghệ thẩm mỹ mắt thế hệ mới tại Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của xu thế với phương pháp thẩm mỹ mắt Bambi mới.

Phương pháp mới có nhiều ưu điểm, đem lại cho khách hàng đôi mắt như mong muốn.

Kỹ thuật này đã được đội ngũ bác sĩ hơn 30 năm kinh nghiệm của Bệnh viện Thẩm mỹ Ngọc Phú thực hiện. Phương pháp này có nhiều ưu điểm: loại bỏ hết da dư, mỡ thừa mí mắt trên, làm nếp mí to và rõ ràng hơn. Đồng thời, khách hàng sẽ thấy tầm nhìn được cải thiện, mắt to, ánh nhìn linh hoạt, rạng rỡ hơn. Kỹ thuật thẩm mỹ mắt Bambi được thực hiện trong 30 phút chỉ một lần duy nhất nhưng mang đến hiệu quả lâu dài, an toàn và không để lại sẹo.