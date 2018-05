Bị cảnh sát phát hiện, thanh niên nói mang 2 khẩu súng tự chế đi săn

Đi tuần tra, lực lượng Công an TP Thanh Hóa phát hiện nam thanh niên 30 tuổi mang theo 2 khẩu súng săn tự chế.

Ngày 19/5, Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) cho biết đơn vị vừa lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt 15 triệu đồng đối với anh Lê Quang Tuấn (30 tuổi, ngụ xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa) về hành vi tàng trữ 2 khẩu súng săn tự chế trái phép.

Trước đó, trong lúc đi tuần tra, lực lượng Công an TP Thanh Hóa phát hiện anh Tuấn đang mang theo 2 khẩu súng săn bên mình nên đã yêu cầu dừng lại kiểm tra.

Tại cơ quan công an, anh Tuấn khai nhận mua 2 khẩu súng trên về sử dụng cho việc săn bắn chim. Do không có giấy phép sử dụng, anh Tuấn đã bị Công an TP Thanh Hóa tịch thu 2 khẩu súng và phạt hành chính 15 triệu đồng.