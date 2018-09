Bị đánh chết khi hỏi mua dâm ở quán karaoke

Đến quán karaoke hỏi mua dâm, anh Văn bị chủ quán và nhân viên đánh chấn thương sọ não. Dù được đưa đi cấp cứu, nạn nhân không qua khỏi.

Ngày 11/9, Công an huyện Đan Phượng, TP Hà Nội, đã tạm giữ hình sự Lê Văn Ngoại (42 tuổi, chủ quán karaoke nằm trên địa bàn) và Nguyễn Văn Bình (41 tuổi, nhân viên quán karaoke này) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Theo điều tra sơ bộ, rạng sáng 9/9, anh Văn (45 tuổi, đã đổi tên) cùng một người quen đến quán karaoke do Ngoại làm chủ để tìm gái bán dâm.

Khi anh Văn hỏi mua dâm, Ngoại trả lời không có rồi đuổi người đàn ông này ra khỏi quán. Theo lời khai của những người liên quan, lúc này, anh Văn không chịu đi mà đòi mua dâm bằng được.

Cho rằng vị khách này ngoan cố, Nguyễn Văn Bình đã xông đến tát anh Văn, còn Ngoại cầm điếu cày vụt vào đầu nạn nhân. Sau khi bị đánh, anh Văn bỏ chạy được vài bước thì ngã gục.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi do chấn thương sọ não. Công an huyện Đan Phượng phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra vụ việc.