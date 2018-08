Bi kịch của diễn viên đóng MV 'Born This Way' vừa tự sát

Sau Born This Way, tên tuổi của Genest tiếp tục gây chú ý trong các MV ca nhạc. Năm 2012, anh xuất hiện trong MV nhạc pop Honey của nữ ca sĩ người Ba Lan. Tiếp theo anh bắt tay cùng ca sĩ người Anh KAV ra mắt đĩa đơn Dirty Rejects (2013) và bộ đôi nghệ sĩ này cũng tung teaser ca khúc Monsters Versus the World cùng năm, nhưng dự án này đã bị ngưng không rõ lý do. Năm 2015, “Zombie Boy” trở lại trong video ca nhạc của ca sĩ SIKA, với tựa đề Bad boy.