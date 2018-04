Bi kịch DJ Avicii: Tuổi trẻ mài sức vì âm nhạc rồi lụi tàn vì rượu

Avicii yêu âm nhạc say đắm. Anh cũng yêu sân khấu, yêu sự bùng nổ với hàng triệu khán giả, nhưng anh cũng sợ sân khấu. Anh phụ thuộc vào rượu để quên đi cảm giác lo âu.

The Nights - Avicii Bài hát kể lại cuộc trò chuyện của người cha với con trai mình, với lời dặn dò: "Một ngày nào đó con sẽ bỏ lại thế giới sau lưng, nên hãy sống một cuộc đời đáng nhớ".

Khi Avicii tuyên bố ngừng lưu diễn vào năm 2016, người bối rối nhất chính là anh. Anh nói với Hollywood Reporter: "Tôi phải làm điều này vì sức khỏe của mình. Bối cảnh này không dành cho tôi. Không phải là ở những buổi biểu diễn hay âm nhạc, mà là những thứ bên ngoài âm nhạc. Tôi là người hướng nội. Biểu diễn trực tiếp luôn là điều khó khăn. Tôi hấp thụ quá nhiều năng lượng tiêu cực".

Họa mi nước Anh cũng tuyên bố ngừng mọi hoạt động lưu diễn từ năm 2017 cũng vì chứng sợ sân khấu. Đó là bi kịch của những nghệ sĩ tài năng: làm ra âm nhạc và biểu diễn trước khán giả là nguồn sống, nhưng sân khấu lại là nơi rút cạn sinh lực.

Tuổi trẻ làm việc dữ dội, nghề DJ và "rượu miễn phí khắp nơi"

Từ bỏ sân khấu không có nghĩa là từ bỏ âm nhạc, nhưng với Avicii, lý do khiến anh bổi rối nhất về quyết định của mình là: "Tôi sợ mình trông vô ơn với khán giả".

Nhưng cuối cùng, tất cả đều ủng hộ anh, từ các nhà sản xuất, bạn bè trong ngành công nghiệp âm nhạc, những DJ khác, nghệ sĩ khác cho đến người hâm mộ. Vì tất cả đều hiểu rằng nếu không để anh nghỉ diễn, họ có thể mất anh.

Sau mỗi show, DJ vào hậu trường. Đó là khi họ uống rượu không giới hạn, với tất cả mọi người.

Và những năm tháng đi diễn điên cuồng, quá điên cuồng đối với một DJ hay bất kỳ nghệ sĩ nào, đều góp phần dẫn đến cái chết trẻ của Avicii hôm nay. Đạt đến đẳng cấp siêu sao, được coi là DJ tiên phong trong dòng nhạc EDM, đưa EDM đến với đại chúng - những lý do đó đủ để đưa Avicii trở thành DJ kiêm nhà sản xuất đắt sô bậc nhất thế giới vào những năm đỉnh cao.

Nhìn vào khối lượng công việc khổng lồ, ai cũng hiểu rằng đó là một cuộc đời quá tải. Ảnh: Billboard.

Đó là những chuyến lưu diễn 27 ngày vòng quanh nước Mỹ vào năm 2012 và hàng loạt chuyến lưu diễn thế giới. Avicii là DJ đầu tiên được chọn làm nghệ sĩ biểu diễn chính ở Arena Tour năm 2012. Không chỉ sáng tác, sản xuất vô số hit cho chính mình và các nghệ sĩ khác (2 album và 3 album ngắn trong vòng 4 năm), rồi chơi DJ, anh còn đóng vai trò đạo diễn cho một số MV của mình như Pure Grinding, For A Better Day...

Với một DJ như Avicii, các sân khấu của anh không gói gọn ở hàng chục, hàng nghìn khán giả mà thường lên đến hàng vạn, hàng triệu người nếu là ở những lễ hội âm nhạc EDM đẳng cấp quốc tế.

Và anh chỉ có 28 tuổi năm tuổi đời. Nhìn vào số năm và khối lượng công việc khổng lồ ấy, ai cũng hiểu rằng đó là một cuộc đời quá tải. Và cường độ làm việc không giới hạn trong những năm tuổi trẻ đã đẩy anh đến cái chết.

Nhiều người không hiểu sẽ trách Avicii vì sao lại tàn phá sức khỏe mình vì rượu, nhưng có lẽ chỉ người nghệ sĩ trong anh mới hiếu hết được. Trong cuộc phỏng vấn năm 2013 với GQ, anh thổ lộ những màn biểu diễn trên sân khấu triệu người khiến anh "rất bối rối", anh đành phải "điều trị" chứng lo âu thường trực bằng rượu.

"Bạn đi lưu diễn khắp nơi, bạn "sống" trong một cái vali " - Avicii. Ảnh: AP.

"Bạn đi lưu diễn khắp nơi, bạn "sống" trong một cái vali, bạn đến nơi này, chỗ nào cũng có rượu miễn phí. Sẽ thật kỳ quặc nếu bạn không uống", anh bộc bạch, "Dần dần tôi hình thành thói quen uống rượu, và tôi bị ám bởi cảm giác phấn khích và tự tin mà rượu mang lại cho mình, rồi tôi phụ thuộc vào rượu".

Với các DJ và nhất là DJ hạng A thế giới như Avicii, các nhà tổ chức show thường chuẩn bị sẵn rất, rất nhiều rượu cũng những ưu đãi khác. Sau mỗi show, DJ vào hậu trường và đó là khi họ cụng ly không giới hạn, để ăn mừng thành công của show.

Có thể "nhốt" mình trong phòng thu 60 tiếng, không ngủ, chỉ có âm nhạc

Câu chuyện của Avicii là điển hình của một người trẻ hướng nội nhưng lại làm công việc đòi hỏi giao tiếp nhiều và hướng ngoại. Năm 2012, anh tâm sự bản thân không có "chút thời gian rảnh nào" và thường "quên mất những thành phố hay đất nước" mà anh đã đến biểu diễn.

Ngay cả khi không đi lưu diễn, tính cầu toàn cũng khiến Avicii "trốn" trong phòng thu và luyện tập biểu diễn trực tiếp. Anh nói: "Tôi rất quyết liệt. Tôi có thể ở trong phòng thu 60 tiếng không ngủ, chỉ làm mỗi một việc là cố gắng tạo ra hàng triệu giai điệu khác nhau. Điều đó không vấn đề gì với tôi".

Album "True" là một kiệt tác, nhưng mãi sau này, người ta mới nhận ra thứ phải đánh đổi chính là tính mạng của người nghệ sĩ sáng tạo ra nó

Lối sống cực đoan đó để lại hậu quả từ rất sớm. Năm 2012, cũng là thời đầu lên đỉnh cao của sự nghiệp, Avicii phải nhập viện ở New York vì viêm tụy cấp tính do lượng rượu khủng khiếp đã uống vào người. Căn bệnh không buông tha anh đến tận những tháng cuối đời. Năm 2013, anh tiếp tục nhập viện, bị yêu cầu nằm viện ở Australia và phải hủy hàng loạt buổi biểu diễn.

Nhưng chính Avicii cũng coi nhẹ sức khỏe của mình. Khi được bác sĩ yêu cầu cắt bỏ túi mật để chữa bệnh, anh từ chối vì phải chuẩn bị cho album đầu tay True. Thật trớ trêu, True là một kiệt tác với những hit lớn như Wake Me Up hay You Made Me, nhưng mãi về sau này, người ta mới nhận ra thứ phải đánh đổi là chính tính mạng của người nghệ sĩ sáng tạo ra nó.

Sân khấu - thiên đường nhưng đôi khi cũng là địa ngục của nghệ sĩ. Ảnh: Pinterest.

Về sau, khi Avicii đã bỏ rượu theo yêu cầu của bác sĩ, vì sức khỏe của anh ngày một tệ hại, vấn đề vẫn không chấm dứt. Tháng 4/2014, anh phải từ bỏ vị trí nghệ sĩ biểu diễn chính ở Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Ultra ở Miami vì cơn đau dữ dội ở dạ dày. Kết quả chẩn đoán thật nghiệt ngã: tắc túi mật, vỡ ruột thừa.

"Người hâm mộ biết rằng tôi có vấn đề ở dạ dạy và tuyến tụy", Avicii viết trong lời xin lỗi gửi đến fan qua Facebook, "Tôi thức dậy vào sáng thứ Tư với cơn đau nghiêm trọng nhưng tôi vẫn bay đến Miami, hy vọng cơn đau sẽ biến mất. Nhưng nó không biến mất khi tôi hạ cánh nên tôi phải đi thẳng đến bệnh viện. Tôi được khám và ra về vào buổi đêm. Nhưng không may, cơn đau quay lại vào chiều qua và tôi phải quay lại bệnh viện, họ yêu cầu nằm viện qua đêm".

Chính vì lần đó, Avicii đành chấp nhận cắt túi mật và ruột thừa. Nhưng đã quá muộn, sức khỏe anh dường như không thể hồi phục sau lần hao tổn đó.

"Tôi tính nghỉ một tháng, nhưng cuối cùng không đủ một tháng", anh nói với Billboard, "Tôi ở trong phòng thu 12 tiếng một ngày, sau đó quay lại với các chuyến lưu diễn. Bạn không thể nói không trong ngành công nghiệp âm nhạc. Bạn luôn khát khao được chơi nhạc và đi đến mọi nơi".

Nhưng đến tháng 9/2014, Avicii một lần nữa buộc phải hủy lưu diễn vì sức khỏe không cho phép. "Từ khi phẫu thuật xong, tôi đi và đi rất nhiều", anh nói sau khi thông báo hủy tour, "Tôi sụt cân. Tôi cần nghỉ ngơi" - lời giải thích lần này có vẻ mệt mỏi rõ rệt.

Avicii đã phải cắt bỏ túi mật và ruột thừa sau khi chúng bị tàn phá vì rượu. Ảnh: Vice.

Nhưng Avicii không thể ngừng sáng tạo. Với tài năng và sức trẻ, anh tiếp tục cho ra mắt những đĩa nhạc xuất sắc. Đó là album ngắn Pure Grinding / For a Better Day và album dài Stories vào năm 2015. Sức làm việc của anh được đồng nghiệp thán phục là phi thường, anh luôn có khát khao hợp tác với những nghệ sĩ tài năng và tài năng hơn nữa, như Madonna, Chris Martin.

Nhưng năm 2016, những hào quang khép lại. Ngày 28/8/2016, giới hâm mộ EDM và fan âm nhạc khắp thế giới hụt hẫng khi Avicii thông báo chấm dứt mọi hoạt động lưu diễn vì sức khỏe.

Đó là một ngày buồn nhưng đáng trân trọng và đáng nhớ. Avicii đã diễn đêm cuối cùng đầy thăng hoa ở Ushuaia (Ibiza, Tây Ban Nha) như một lời từ biệt. Người hâm mộ đổ ra đường và vinh danh anh, người nghệ sĩ tiên phong của âm nhạc thế giới.

Qua đời trong lặng lẽ

Sau khi Avicii từ biệt sân khấu, khán giả không còn nghe nhiều về anh trên các phương tiện truyền thông. Thật khó khi một người hướng nội đã quyết định khép lòng.

Trả lời duy nhất Hollywood Reporter sau khi từ giã, Aviici thừa nhận đây là một quyết định "khó khăn nhất cuộc đời tôi từ trước đến nay". Qua một chuyến lái xe xuyên nước Mỹ cùng bạn bè, anh có thời gian suy nghĩ về tương lai và quyết định phải rẽ sang hướng này.

"Avicii là ngọn hải đăng của sáng tạo và cảm hứng sống tích cực", - Billboard

Nhưng đó cũng là một lối thoát. "Tôi thấy hạnh phúc. Tôi thấy tự do. Giống như tôi vừa giành lại được cuộc sống riêng của mình, lần đầu tiên được tập trung vào bản thân mình trong suốt một thời gian dài. Lần đầu tiên, tôi thấy những mối lo âu rời đi".

Giới nghệ sĩ vẫn luôn nhớ anh. Thi thoảng, có những bài báo nhắc về những hit cũ, nhiều người tự hỏi anh đang sống ra sao, liệu có ra nhạc nữa không. Bởi Avicii từng nói "ngừng lưu diễn không có nghĩa là ngừng làm âm nhạc". Nhưng ngày 20/4/2018, mọi hy vọng khép lại khi anh qua đời ở Muscat, Oman.

Ở tuổi 28, anh được nhớ đến như một "ngọn hải đăng của sáng tạo và cảm hứng sống tích cực", theo Billboard.