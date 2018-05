Bí quyết giúp phái đẹp gìn giữ hạnh phúc gia đình

Người phụ nữ thông minh là người biết cách giữ chồng bên mình, đồng thời làm cho cuộc sống vợ chồng luôn hạnh phúc.

Sau khi lập gia đình, chuyện chăm con và biết bao công việc không tên trong nhà khiến chị em ngày càng có ít thời gian chăm sóc bản thân. Đầu bù tóc rối, tâm trạng nóng giận thất thường sẽ khiến chị em tạo khoảng cách với chồng, vô tình khiến hạnh phúc gia đình trở nên mong manh.

Hôn nhân cũng được coi là một nghệ thuật. Làm thế nào để luôn giữ được cảm giác yêu như thuở ban đầu?

Đẹp mọi lúc mọi nơi

“Đàn ông yêu bằng mắt” là châm ngôn luôn đúng. Vì vậy dù có bận rộn với công việc đến đâu, chị em hãy nhớ luôn tranh thủ thời gian chăm sóc bản thân: đắp mặt nạ, chăm sóc da mặt hay cơ thể, ăn uống điều độ để giữ dáng. Làm móng tay chân và sơn những màu mình thích, sắm những thỏi son thời thượng hay bộ đồ ngủ quyến rũ cũng là những gợi ý không tồi.

Nếu có dịp ra ngoài cùng chồng, chị em nên “lên đồ” thật nổi bật để luôn tự tin và rạng rỡ. Từ đó, các anh chồng cũng sẽ thấy tự hào và hãnh diện về người vợ của mình.

Phụ nữ hiện đại luôn biết chăm chút bản thân.

Luôn khen ngợi

Hiếm người đàn ông nào không thích được khen và nghe những lời ngọt ngào. Chị em có thể bắt đầu và duy trì cách gọi chồng bằng những cái tên đặc biệt chỉ hai người biết với nhau. Đồng thời, đừng quên khen ngợi những gì chồng làm, nhất là những công việc anh ấy giúp bạn. Đôi khi chỉ một câu nói nhẹ nhàng cũng đủ hâm nóng tình cảm của các cặp đôi.

Hạn chế nước mắt

Nhiều người cho rằng nước mắt là vũ khí lợi hại của phụ nữ. Nhưng lạm dụng “chiêu bài” này lại mang đến tác dụng ngược nguy hiểm. Bởi nếu lần nào hai người tranh luận, bạn cũng nước mắt dàn dụa, lâu dần chàng sẽ cảm thấy quá mệt mỏi mà chọn lựa sự im lặng để lấy hai chữ bình yên. Khi đó hôn nhân dễ trở nên nặng nề và khả năng thất bại rất cao.

Tình dục lành mạnh

Theo các chuyên gia tâm lý, tình dục với các cặp đôi nên ở mức 2-3 lần/tuần. Tuy nhiên, cuộc sống hiện đại và công việc bộn bè khiến phái đẹp thường xuyên mệt mỏi. Việc làm vợ, làm mẹ, sinh con cũng khiến người phụ nữ gặp nhiều trục trặc trong chuyện chăn gối do tình trạng tiểu không tự chủ sau sinh (do cơ vòng âm đạo giảm khả năng co giãn); giảm cảm giác, “khô hạn” hoặc tệ hơn là không đạt được khoái cảm.

Hiện nay, làm đẹp vùng kín bằng phương pháp FemiLift được nhiều chị em lựa chọn. Ứng dụng công nghệ Laser Fractional Pixel Co2, Femilift giúp thu gọn âm đạo, tăng tiết dịch, giảm cảm giác đau, cải thiện khả năng đạt khoái cảm, đặc biệt là giải quyết được bệnh lý tiểu không tự chủ. Ưu điểm của phương pháp này là thủ thuật đơn giản nhanh chóng, không đau, không cần nghỉ dưỡng và không biến chứng.

Femilift giải quyết được nhiều tình trạng khó nói của chị em phụ nữ.

Ngoài ra, việc làm mới đời sống tình dục là điều cần thiết. Thỉnh thoảng các cặp đôi hãy tạo không khí lãng mạn bằng nến và hoa hồng. Chuyện chăn gối thăng hoa cũng là biện pháp hữu hiệu giúp bảo vệ hạnh phúc gia đình.