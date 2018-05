Bí quyết thành công ‘3 không, 3 lợi ích’ của công ty Thiên Lộc

Thiên Lộc đang là cái tên được nhắc tới nhiều trong lĩnh vực xây lắp và BĐS. Hoạt động đa ngành trên toàn quốc, công ty đang chuyển dần sang tỷ trọng đầu tư.

Ông Vũ Văn Trường - Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc - đã có những chia sẻ cụ thể về đường hướng phát triển của đơn vị mình.

- Ông có thể chia sẻ những dấu mốc quan trọng mà Thiên Lộc đã đạt được trong gần 10 năm hình thành và phát triển được không?

- Giữa năm 2009, nhằm đáp ứng yêu cầu thị trường xây dựng trong nước, 3 đội xây lắp độc lập và tư vấn thiết kế đã hợp nhất thành Công ty Thiên Lộc. Ban đầu, chúng tôi chủ yếu thi công phần thiết kế và xây lắp hạ tầng, thuỷ lợi, giao thông dân dụng... tại Hà Nội cùng các tỉnh lân cận. Về sau, địa bàn thi công không chỉ được mở rộng ra toàn quốc, mà các công trình thi công cũng đòi hỏi tiến bộ kỹ thuật ngày một cao hơn.

Ông Vũ Văn Trường - Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc.

Sau 9 năm hình thành, chúng tôi đã thi công nhiều công trình lớn như: trụ sở Công an quận Long Biên, Viện Khoa học Công nghệ Việt Nam, Viện kỹ thuật nhiệt đới, dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 183, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Mỹ Đình II, hệ thống xử lý nước Thiên đường Bảo Sơn... Vào năm 2011, công ty làm chủ đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư và đoạn đường Thống Nhất, phường Thắng Lợi - Sông Công.

Từ 9 tỷ vốn điều lệ với 6 cổ đông những ngày đầu thành lập, đến nay Thiên Lộc đã nâng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng với 111 cổ đông. Kết quả này là động lực quan trọng để công ty quyết định dịch chuyển dần sang đầu tư kinh doanh BĐS.

Đại diện Thiên Lộc tại lễ khởi công trạm xử lý nước thải Sông Công.

- Bí quyết để công ty gặt hái được những thành tích nói trên là gì, thưa ông?

- Chúng tôi phát huy những gì thuộc về thế mạnh của mình. Chúng tôi có đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, cử nhân chuyên ngành và công nhân lành nghề được đào tạo bài bản. Bên cạnh đó là cơ sở vật chất hiện đại, máy móc trang thiết bị đồng bộ kết hợp với năng lực tài chính vững mạnh, sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của đối tác.

BGĐ Thiên Lộc còn có nền tảng vững chắc là kinh nghiệm nhiều năm công tác tại các thương hiệu xây dựng lớn trong nước như Vinaconex, Tổng công ty Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng Sông Đà...

Tập trung phát triển kinh tế nhưng chúng tôi không quên nhiệm vụ chăm lo đời sống cho cán bộ công nhân viên. Ở Thiên Lộc, con người là số một. Tuy nhiên, trên tất cả là tinh thần kinh doanh với quan điểm "3 không", "3 lợi ích" bao gồm: Không làm trái pháp luật - Không đầu tư dàn trải - Không đúng mục đích và Lợi ích của nhà nước - Lợi ích của nhà đầu tư - Lợi ích của doanh nghiệp.

Thiên Lộc làm chủ đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đường Thống Nhất.

- Ông vừa nhắc tới văn hoá doanh nghiệp. Tại sao một doanh nhân chỉ chuyên về xây dựng lĩnh vực chỉ có cát, sỏi, xi măng, sắt thép khô khan như ông lại chú trọng đến yếu tố văn hoá đến thế?

- Tôi rất thích sách và mê đọc sách. Tôi am hiểu lĩnh vực xây dựng song cũng rất am hiểu lịch sử vì tôi mê sử. Sử không đơn giản nhắc ta không quên quá khứ mà còn cho ta nhiều bài học thấm thía, sâu sắc. Do đó, tôi hiểu được giá trị của văn hoá đối với đời sống và đối với doanh nghiệp.

Văn hoá làm nên sự khác biệt. Tại Thiên Lộc, văn hoá chính là con người. Văn hoá doanh nghiệp của Thiên Lộc chính là những công trình được thực hiện trên tinh thần hợp tác cao độ, thống nhất, trách nhiệm và tâm huyết. Văn hoá cũng chính là thượng tôn pháp luật, không vì lợi ích kinh tế trước mắt mà bất chấp tất cả. Tôi đã thành lập ban cố vấn gồm các nhà chính trị, nhà văn hoá, các chuyên gia đứng đầu là GS - AHLĐ Vũ Khiêu giúp tôi phát triển công ty đúng hướng.

Đại diện ban cố vấn chụp hình lưu niệm với cán bộ nhân viên công ty trong hội nghị.

- Hiện tại, chủ trương của Thiên Lộc là dịch chuyển dần sang đầu tư bất động sản. Vậy chiến lược của ông sẽ là gì?

- Thiên Lộc đã có sự chuẩn bị chu đáo cho dấu mốc này cả về nhân sự và kinh tế. Chúng tôi đã sẵn sàng để đối mặt với thử thách mới thông qua một số dự án như: khu nhà ở Phúc Lý - Phúc Lợi tại quận Nam Từ Liên (Hà Nội); đầu tư xây dựng đường Thống Nhất kéo dài tại phường Thắng Lợi - thành phố Sông Công (Thái Nguyên); dự án đường Nguyễn Du và hạ tầng khu đất thanh toán tại thành phố Biên Hoà (Đồng Nai); dự án kho vận và nhà xưởng ở Long Phước - Biên Hoà (Đồng Nai)...

Trao quà Tết cho các gia đình chính sách và hộ dân gương mẫu trong vùng dự án công ty triển khai.

- Ở Thiên Lộc, các tổ chức đoàn thể như Đảng, Công đoàn... rất được quan tâm và phát triển khá mạnh. Đó là một sự lạ đối với một doanh nghiệp dân doanh?

- Với tôi đó là "cánh tay phải" giúp tôi quản lý, điều hành công ty. Tổ chức Đảng sẽ chuyên về công tác đường lối, phát triển cán bộ và giám sát Đảng viên. Khi cần cân nhắc, đề bạt ai đó vào vị trí này, vai trò kia, tôi chỉ cần hỏi chi bộ. Với Công đoàn, Phụ nữ, Thanh niên..., họ thay tôi làm từ thiện, quan hệ xã hội cộng đồng, đối nội đối ngoại.