Bí thư Quảng Ngãi nói về vụ nông dân bị đánh vì tố nhà thầu gian dối

"Chúng tôi sẽ cho kiểm tra, làm rõ thông tin người dân bị đánh khi tố nhà thầu gian dối khi làm dự án cao tốc 34.500 tỷ, nếu có sẽ xử lý nghiêm", Bí thư Quảng Ngãi Lê Viết Chữ nói.

Sáng 24/10, trao đổi với Zing.vn, ông Lê Viết Chữ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết sẽ yêu cầu các cơ quan chức năng xác minh thông tin báo chí phản ánh một nông dân ở huyện Bình Sơn bị đánh nhập viện vì tố nhà thầu gian dối khi làm cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hơn 34.500 tỷ đồng

Theo vị lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi, đến nay, tỉnh chưa nhận đơn thư phản ánh nào của người dân tố cáo sai phạm dự án qua địa bàn mà bị hành hung.

"Sáng nay, tôi mới nhận được thông tin qua báo chí. Chúng tôi sẽ cho kiểm tra làm rõ. Nếu, người dân ở Quảng Ngãi tố cáo vi phạm đó mà bị đánh tỉnh sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Lê Viết Chữ nhấn mạnh.

Chia sẻ thêm về dự án cao tốc hơn 34.500 tỷ Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho hay ông hoan nghênh sự vào cuộc, chỉ đạo kịp thời của các Phó thủ tướng, Bộ trưởng Giao thông vận tải.

"Bộ Giao thông vận tải vừa công bố quyết định thanh tra đột xuất, toàn diện dự án này. Tôi thấy như thế là phù hợp, kịp thời. Về việc đề xuất đơn vị giám định độc lập để giám định chất lượng dự án thì phải chờ kết luận đoàn thanh tra. Cần thiết, chúng tôi sẽ có ý kiến", vị lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi nói.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ trao đổi với Zing.vn vào sáng 24/10. Ảnh: Bảo Lâm.

Phản ánh với phóng viên, ông Phạm Tấn Lực (78 tuổi, ở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cho biết ông phát hiện có dấu hiệu vi phạm của gói thầu A3 dài 10,6 km (Km 99+500 - Km 110+100) do Công ty TNHH công trình giao thông tỉnh Giang Tô (Jiangsu Provincial Transportation Engineering Group Co., Ltd) làm nhà thầu chính.

Lão nông Phạm Tấn Lực đã vào cuộc "săn" chứng cứ để tố cáo và không ít lần ông gặp nguy hiểm, thậm chí bị dọa giết, bị đánh đến nhập viện cấp cứu.

Được biết, gói thầu A3 với tổng giá trị gói thầu này khoảng 1.360 tỷ đồng , từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB). Tuy nhiên, công ty này đã ký hợp đồng với nhiều nhà thầu phụ để thi công các hạng mục khác nhau.

Liên quan đến dự án này, ngày 8/10, Zing.vn phát hiện những điểm hư hỏng trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Sau thông tin tình trạng hư hỏng mặt đường khi vừa khai thác, các kỹ sư chỉ ra những nguyên nhân có thể dẫn đến tình trạng xuất hiện "ổ gà, ổ trâu" trên cao tốc, ngày 10/10 Tổng cục Đường bộ vào cuộc kiểm tra.

Hàng loạt cầu trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi bị nứt, thấm dột Sau "ổ gà, ổ trâu", hàng loạt cây cầu, cống chui dân sinh thuộc dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi xuất hiện nhiều vết nứt, thấm dột.

Ngày 11/10, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị Bộ trưởng Bộ GTVT làm rõ nguyên nhân hỏng mặt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, trách nhiệm của đơn vị thi công và xử lý quyết liệt.

Sau đó, Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể yêu cầu VEC tạm dừng thu phí để khắc phục hư hỏng, nghiêm khắc phê bình Chủ tịch HĐTV và Tổng giám đốc VEC. Đồng thời Bộ GTVT yêu cầu HĐTV chỉ đạo rà soát, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân.

Ngày 13/10, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ thị sát cao tốc và cho rằng cao tốc bị hư hỏng là có vấn đề. Bộ GTVT tiếp tục phê bình VEC, nhà thầu, tư vấn giám sát.

Ngày 16/10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan trong việc cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi hư hỏng sau khi vừa đưa vào khai thác. Cùng ngày, Bộ trưởng Giao thông Nguyễn Văn Thể ký quyết định thanh tra đột xuất đối với dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.