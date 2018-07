Bị tố là nguồn phát tán phim lậu, Facebook phủi trách nhiệm

Facebook Group (nhóm) đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng về chính sách bản quyền. Tuy nhiên mạng xã hội này cho biết họ không có trách nhiệm gì nếu người bị vi phạm không báo cáo.

Mạng xã hội Facebook hiện ngập tràn các nhóm kín chia sẻ phim miễn phí với hàng trăm nghìn thành viên.

Trang Business Insider đã tìm ra hai nhóm kín có tên "Full HD English Movie" và "Free full movies 2018". Cả hai nhóm kín này đều cho các thành viên của mình xem những bộ phim bản quyền mới nhất (hiện vẫn còn chiếu ở rạp) như "Ant Man and Wasp" và "A Quite Place".

Theo Business Insider, không quá khó để có thể tìm ra những nhóm tương tự như vậy. Chỉ cần nhập từ khóa "free movies" trong ô tìm kiếm của Facebook, hàng loạt các nhóm tương tự sẽ hiện ra.

Facebook cho rằng họ không có trách nhiệm phải gỡ bỏ video khi chủ sở hữu không lên tiếng.

Những nhóm này tồn tại từ rất lâu dù Facebook có những đội xét duyệt nội dung gồm cả con người và các hệ thống tự động. Điều này dấy lên nghi ngờ về hiệu quả hoạt động của hệ thống xét duyệt nội dung bản quyền của mạng xã hội này.

Trả lời Business Insider, người đại diện Facebook nói công ty không có trách nhiệm phải xóa những nội dung này nếu người sở hữu bản quyền không thông báo với Facebook. Facebook cho rằng họ không thể khẳng định trường hợp nào sai kể cả khi việc chia sẻ những bộ phim này rõ ràng là vi phạm bản quyền.

"Nếu chủ bản quyền xác định nội dung trên Facebook mà họ tin rằng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ, họ có thể báo cáo cho chúng tôi bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng các kênh báo cáo trực tuyến của chúng tôi", đại diện Facebook cho biết.

Bên cạnh đó, Facebook không cho phép người dùng báo cáo vi phạm bản quyền trừ khi họ chính là người sở hữu. Điều này có nghĩa không có cách nào để người dùng thông thường cảnh báo nội dung nào đó vi phạm.

Facebook cho rằng họ không có trách nhiệm gỡ những video này khi không có báo cáo từ người sở hữu. Bởi công ty không thể khẳng định nội dung nào đó đang được tải lên trái phép trên nền tảng của họ.

Tuy nhiên thật khó để tưởng tượng Marvel sẽ tải lên Facebook những video "bản cam" của bộ phim "Ant Man và Wasp" vừa mới ra rạp của họ. Theo Business Insider, Facebook đang cố lờ đi trách nhiệm của mình.

Hơn 35% nguồn truy cập một ttrang web chứa phim lậu đến từ mạng xã hội, trong đó Facebook chiếm gần như chiếm trọn số này.

Trước đây mạng xã hội với 2 tỷ người dùng từng khẳng định họ không phải là một công ty truyền thông. Vì vậy Facebook trung lập với các vấn đề bản quyền. Tuy nhiên công ty vẫn đang phát triển mạnh mẽ nền tảng video riêng của họ và "vô tình" trở thành "tân thế giới" cho phim lậu lộng hành.

Các bộ phim dài hàng giờ đôi khi được lưu trữ trực tiếp trên máy chủ của Facebook. Một số nhóm khác lại chia sẻ những liên kết dẫn đến các web phim lậu bên ngoài.

"Full HD English Movie", với hơn 134.000 thành viên, đã lưu trữ các bản lậu trên Facebook của nhiều bộ phim chiếu rạp như "The Greatest Showman", "Transformers: The Last Knight", "A Quiet Place"... Những bộ phim này đã tồn tại từ năm 2016.

Facebook đã bị chỉ trích nhiều lần về cách họ kiểm duyệt nội dung xuất hiện trên mạng của mình, từ việc cho phép đăng hình ảnh đoạt giải Pulitzer cho đến việc truyền bá thông tin sai lệch và cố ý sai lệch.

Tháng 7/2017, Facebook mua lại Source3, công ty phần mềm xét duyệt video vi phạm bản quyền. Động thái này nhằm khẳng định Facebook đang nỗ lực chống lại nội dung vi phạm. Tuy nhiên những sai phạm này vẫn tiếp tục xuất hiện tràn lan trên các nhóm kín.

Tại Việt Nam, có hơn hàng nghìn nhóm lớn nhỏ chia sẻ phim. Đa phần các nhóm này được tạo ra để phân phối các liên kết phim lậu. Quản trị viên sẽ đăng một đoạn trailer kèm liên kết dẫn đến một web lậu khác.

Theo SimilarWeb, những trang phim lậu mới nổi này thu hút hàng trăm nghìn lượt truy cập mỗi tháng. Trong đó lượng truy cập đến từ Facebook chiếm gần 40%. Các nhóm Facebook hiện là công cụ đắc lực giúp các trang xem phim lậu thu hút lượng lớn người xem.

Không chỉ có vậy, các trang web lậu đang tận dụng máy chủ của Facebook cho mục đích lưu trữ phim cho nền tảng của họ. Facebook gần như không có động thái gì ngăn chặn việc này.