Biểu tình và bong bóng đón Trump trong chuyến công du Anh

Đây là cuộc họp báo chung đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo kể từ sau chuyến công du của bà May đến Washington tháng 1/2017. Ông Trump khẳng định sẽ ủng hộ Brexit dù cho chính phủ bà May theo đuổi chính sách nào chăng nữa. Ông cũng bác bỏ các nội dung đăng tải bởi The Sun ngày 13/7, nói ông chỉ trích chính sách Brexit của chính phủ bà May. Ông thậm chí tố The Sun là "tin giả". Ảnh: AFP.