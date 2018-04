Big Bang và 3 nhóm đàn em đạt thành tích 300 triệu lượt xem MV

Vào 9/4, Twice chính thức trở lại với MV What Is Love? và mini album cùng tên. Ca khúc chủ đề do Park Jin Young sáng tác được kỳ vọng sẽ thành công trên các bảng xếp hạng. Trước đó, nhóm nhạc này cũng lập kỷ lục 350 nghìn bản đặt trước nhờ mini album What Is Love?. Đây là nhóm nhạc nữ có lượng album đặt trước lớn nhất Kpop.