Bill Gates tiết lộ 5 cuốn sách đáng đọc trong mùa hè 2018

5 cuốn sách lần này được Bill Gates lựa chọn hầu hết đều là những tác phẩm không quá dày nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn người đọc với nhiều câu hỏi lớn được đặt ra.

Như thường lệ, cứ mỗi mùa hè đến, tỷ phú ngành công nghệ Bill Gates sẽ đưa ra danh sách những cuốn sách mà theo ông rất đáng đọc trong mùa hè. Nổi tiếng là một mọt sách chính hiệu, Bill Gates thường được đông đảo độc giả trên thế giới tin tưởng về gu chọn sách của mình.



5 cuốn sách lần này được ông lựa chọn hầu hết đều là những tác phẩm không quá dày nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn người đọc với nhiều câu hỏi đặt ra như: Tại sao những chuyện xấu vẫn cứ xảy ra với người tốt? Loài người đến từ đâu và đang hướng đến đâu?



Dưới đây là 5 cuốn sách mà theo Bill Gates độc giả có thể tìm thấy niềm yêu thích dành cho chúng ta trong những tháng tới:

1. Leonardo da Vinci - Water Issacson

Cuốn sách về câu chuyện cuộc đời da Vinci.

Bill Gates cho rằng Leonardo da Vinci là một trong những vĩ nhân thú vị nhất. Dù được biết đến rộng rãi là một họa sĩ nhưng Leonardo còn có hứng thú với rất nhiều lĩnh vực khác từ giải phẫu cơ thể người cho đến nhà hát kịch. Gates còn khen ngời ngòi bút của Issacson và coi đây là tác phẩm tuyệt nhất của ông.

Trong tác phẩm, Issacson đã tập hợp lại tất cả những câu chuyện đời của Leonardo da Vinci để từ đó giải thích điều gì đã khiến danh họa người Ý kiệt xuất đến vậy.

Đây là cuốn tiểu sử thứ năm do Water Issacson chắp bút sau sự thành công của các cuốn sách viết về Henry Kissinger, Benjamin Franklin, Albert Einstein và Steve Jobs.

2. Everything Happens for a Reason and Other Lies I’ve Love - Kate Bowler

Cuốn hồi ký hài hước nhưng cảm động của một phụ nữ cận tử.

Khi Bowler, một giáo sư tại trường Duke Divinity đang vật lộn với căn bệnh ung thư kết tràng giai đoạn cuối, cô đã hiểu ra tại sao điều đó lại xảy đến với mình.

Liệu đây có phải là bài kiểm tra dành cho cô hay không? Câu hỏi đó được giải đáp trong cuốn hồi ký đầy hài hước những cũng rất đỗi cảm động của một phụ nữ đang dần tiến đến cái chết của đời mình.

Cuốn sách của Kate Bowler cũng gợi nhớ đến tác phẩm nổi tiếng năm 2016, Khi hơi thở hóa thinh không của Paul Kalanithi viết về hành trình đi đến cuối cuộc đời của ông. Cả hai cuốn sách của Bowler và Kalanithi đều được Bill Gates lựa chọn vào danh sách yêu thích của mình.

3. Lincoln in the Bardo - George Saunders

Tiểu thuyết mang về giải Man Booker cho George Saunders.

“Tôi những tưởng mình đã biết mọi thứ về Tổng thống Abraham Lincoln nhưng cuốn tiểu thuyết này khiến tôi phải suy nghĩ lại về cuộc đời của ông ấy”, Bill Gates chia sẻ.

Lincoln in the Bardo được viết dựa trên sự thật lịch sử diễn ra vào thời Nội chiến Mỹ nhưng lại mang yếu tố giả tưởng khi Lincoln trò chuyện với những bóng ma trong hầm tối, trong đó có cả bóng ma của đứa con trai đã chết của ông. Qua cuốn sách của Saunders có thể nhìn thấy được một vị Tổng thống khắc khổ bị sức nặng của nỗi đau và trách nhiệm nén chặt.



Tác phẩm Lincoln in the Bardo đã mang về cho nhà văn người Mỹ George Saunders giải thưởng Man Booker cao quý vào năm ngoái, và được bình chọn là một trong mười tác phẩm nổi bật nhất năm 2017 trên Amazon.

4. Origin Story: A Big History of Everything - David Christian

Sách kể về câu chuyện vũ trụ hình thành như thế nào.

David Christian là nhà sử học, tác giả của cuốn sách mà Bill Gates yêu thích nhất mọi thời đại mang tên Big History. Cuốn sách kể lại câu chuyện vũ trụ hình thành như thế nào kể từ khi vụ nổ lớn cho đến thời xã hội phức tạp như ngày nay.

Tuy nhiên, với những ai chưa đọc Big History thì Gates khuyên nên đọc Origin Story như một cách khởi đầu tuyệt vời. Kể cả khi đã đọc Big History rồi thì cuốn sách vẫn là một tác phẩm đáng để đọc dành cho bất cứ ai.

Bằng cách này hay cách khác, Origin Story vẫn sẽ để lại cho độc giả sự trân trọng sâu sắc về vị trí của loài người trong vũ trụ rộng lớn.

5. Factfullness - Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling Ronnlund

Cuốn Factfullness của Hans Rosling.

Đây là cuốn sách mà vị tỉ phú người Mỹ đã khuyên đọc ngay từ khi nó ra mắt. Tác giả Hans Rosling, một diễn thuyết gia xuất sắc về lĩnh vực sức khỏe toàn cầu, đã qua đời vào năm ngoái.

Ông để lại cho đời tác phẩm Factfullness, cuốn sách dẫn dắt người đọc đến cách tiếp cận mới mẻ để hiểu về về những sự thật cơ bản của thế giới, về việc làm thế nào cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn và ở nơi đâu thế giới cần phải cải thiện nhiều hơn nữa.



Những mẩu chuyện không thể nào quên được đến từ những dòng chữ cuối cùng của một người đàn ông xuất chúng, “Factfullness là một trong những cuốn sách hay nhất mà tôi từng được đọc”, Bill Gates nói.