Billboard Music Awards 2018: Vinh danh những kỷ lục gia

Danh sách người chiến thắng tại Billboard Music Awards 2018

Top Artist: Ed Sheeran

Top New Artist: Khalid

Billboard Chart Achievement Award: Camila Cabello

Top Male Artist: Ed Sheeran

Top Female Artist: Taylor Swift

Top Duo/Group: Imagine Dragons

Top Billboard 200 Artist: Drake

Top Hot 100 Artist: Ed Sheeran

Top Streaming Songs Artist: Kendrick Lamar

Top Song Sales Artist: Ed Sheeran

Top Radio Songs Artist: Ed Sheeran

Top Social Artist: BTS

Top Touring Artist: U2

Top Billboard 200 Album: Kendrick Lamar (DAMN)

Top Selling Album: Taylor Swift (Reputation)

Top Soundtrack: Moana

Top Hot 100 Song: Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber (Despacito)

Top Streaming Song (Video): Luis Fonsi & Daddy Yankee (Despacito)

Top Streaming Song (Audio): Kendrick Lamar (Humble.)

Top Selling Song: Luis Fonsi & Daddy Yankee ft. Justin Bieber (Despacito)

Top Radio Song: Ed Sheeran (Shape of You)

Top Collaboration: Luis Fonsi & Daddy Yankee v Justin Bieber (Despacito)