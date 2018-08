BKAV ra mắt bộ thiết bị bảo vệ an ninh cho nhà ở trị giá 50 triệu đồng

Khác với các thiết bị hiện có trên thị trường, Bkav SmartHome Security tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) giúp phát hiện thông minh, loại bỏ các hiện tượng cảnh báo sai, nhầm các xâm nhập ngoài mong muốn đối với ngôi nhà. Bộ thiết bị chính thức có mặt trên thị trường từ ngày 30/7, với mức giá từ 50 triệu đồng.

Bkav SmartHome Security gồm thiết bị an ninh trung tâm, hàng rào điện tử, các cảm biến, hệ thống IP camera ghi hình… dựng lên hàng rào nhiều lớp, giám sát ngôi nhà theo thời gian thực. Khi phát hiện chủ nhân quên đóng cửa nhà hoặc nguy cơ cháy nổ, xâm nhập trái phép, hệ thống sẽ phát đi cảnh báo theo các cấp độ an ninh khác nhau như: bật đèn tại khu vực có đột nhập, hú còi báo động, gửi tin nhắn, gọi điện tới gia chủ...

Đây là một trong những giải pháp an ninh đầu tiên trên thị trường tích hợp công nghệ AI, cho phép phân biệt người trong/ngoài nhà và có khả năng tự chuyển chế độ an ninh theo ngữ cảnh.

Ông Nguyễn Bá Cơ, Tổng giám đốc Bkav SmartHome cho biết: “Bkav SmartHome Security là những lính gác thông minh, ‘học’ thói quen sinh hoạt của người dùng và điều chỉnh kịch bản hoạt động phù hợp. An ninh đi liền với tiện nghi là triết lý để chúng tôi xây dựng nên giải pháp này”.

Các thiết bị an ninh giá rẻ trên thị trường hiện có rất nhiều nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ mang đến rắc rối cho gia chủ như phát hiện, cảnh báo nhầm, gây bất tiện khi nhà có khách, có người lớn tuổi sinh hoạt không theo giờ giấc thông thường…

Bộ thiết bị Bkav SmartHome Security hoạt động “tự nhiên”, tin cậy, xác định chính xác khi nào cần kích hoạt hệ thống an ninh. Giao diện giám sát ngôi nhà hiển thị trực quan, sinh động, cho phép xem hình ảnh trực tiếp từng khu vực có xâm nhập.

Với các thiết bị nhỏ gọn, kết nối bằng công nghệ truyền thông không dây ZigBee hoặc Wi-Fi, việc lắp đặt hệ thống an ninh Bkav SmartHome Security thuận tiện, dễ dàng triển khai ngay trên hạ tầng sẵn có.

Bkav là tập đoàn công nghệ hoạt động trong các lĩnh vực an ninh mạng, phần mềm, chính phủ điện tử, nhà sản xuất smartphone và các thiết bị điện tử thông minh, cung cấp dịch vụ Cloud Computing. Bkav là một trong 10 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn, nằm trong top 10 Dịch vụ hoàn hảo do Hội Tiêu chuẩn & Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam bình chọn.

Bkav là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam lọt vào danh sách các công ty hấp dẫn (Cool Vendors) tại các thị trường mới nổi trên toàn cầu do hãng tư vấn CNTT danh tiếng Gartner công bố. Tập đoàn đã thành lập Bkav Singapore và Bkav USA đặt tại thung lũng Silicon, Mỹ.