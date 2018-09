BLV Quang Huy: ‘Messi đáng bị loại, Ronaldo sẽ thua Modric’

Trao đổi với Zing.vn, BLV Vũ Quang Huy không bất ngờ khi Lionel Messi bị loại khỏi danh sách rút gọn giải The Best 2018 của FIFA.

Mới đây, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) công bố danh sách rút gọn 3 cái tên được đề cử cho danh hiệu “The Best 2018”. Lần đầu sau 12 năm, Lionel Messi nằm ngoài cuộc đua "người giỏi nhất" và những người được FIFA vinh danh là Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah, Luka Modric.

Thành tích ấn tượng nhất của Messi ở mùa giải 2017/18 phải kể đến 34 bàn thắng và 12 đường kiến tạo ở La Liga. Nhờ đó, siêu sao 31 tuổi lần thứ hai liên tiếp đoạt “Chiếc giày vàng châu Âu 2018”. Barca tiếp tục thống trị Tây Ban Nha với cú đúp danh hiệu La Liga và Cup nhà vua Tây Ban Nha.

Leo Messi không có điểm nhấn đặc biệt

Dù vậy, Messi vẫn xem 2017/18 là mùa giải thất bại khi chưa thể cùng Barcelona trở lại đỉnh cao châu Âu. Tứ kết Champions League 2017/18, Barca gặp thử thách không quá khó khăn là AS Roma, song cay đắng nói lời chia tay vì hiệu số bàn thắng sân khách.

Theo BLV Quang Huy, thất bại ở Champions League là nguyên nhân chính khiến Messi nằm ngoài top 3 The Best 2018.

Messi không để lại điểm nhấn đặc biệt ở mùa giải 2017/18.

“Messi vẫn rất miệt mài cống hiến ở mùa giải đã qua và duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng. Thế nhưng, cậu ấy không tạo ra điểm nhấn đặc biệt so với Ronaldo, Modric và Salah", Quang Huy phân tích.

"Hai danh hiệu vô địch La Liga và Cup nhà vua Tây Ban Nha là điều đáng khen, song không đủ để giúp Messi lọt vào top 3 The Best. World Cup 2018, cậu ấy cũng không để lại ấn tượng”, anh nhấn mạnh.

Tiếp lời, BLV Quang Huy so sánh thành tích của Messi với ba người được đề cử: “Ronaldo ghi 15 bàn ở Champions League mùa giải vừa rồi, góp công lớn vào chiến tích ba lần vô địch liên tiếp của Real. World Cup 2018, cậu ấy cũng là người chơi hay nhất ở tuyển Bồ Đào Nha nên việc góp mặt vào danh sách The Best 2018 là hợp lý”.

Top 3 The Best 2018.

“Modric cũng góp công rất lớn vào chiếc cúp Champions League của Real và mới vượt qua Ronaldo, Salah để được UEFA vinh danh ở giải Cầu thủ hay nhất năm. World Cup 2018, Modric thi đấu cực kỳ ấn tượng, giành Quả bóng vàng dù Croatia thất bại ở chung kết. Sau mùa giải hay nhất sự nghiệp, Modric xứng đáng vào top 3”, BLV Quang Huy khẳng định.

“Trường hợp của Salah, cậu ấy trải qua một năm rất thành công. Ở Champions League, Salah cùng The Kop đến trận cuối cùng. Tiếc là chấn thương khiến Salah rời sân sớm".

"Với tư cách cầu thủ châu Phi, Salah phá một loạt kỷ lục và giành rất nhiều giải thưởng cá nhân. Tôi nghĩ đây là sự khích lệ cho Salah, bất chấp việc anh không giành danh hiệu cùng Liverpool”, BLV kỳ cựu đánh giá.

Chờ Modric phá thế thống trị của Ronaldo - Messi

Cái tên Messi đã bị FIFA lãng quên và bây giờ, người hâm mộ sẽ chờ xem ai là người chiến thắng ở The Best 2018. BLV Quang Huy nhận định cuộc đua giữa Ronaldo, Modric và Salah đang cân bằng vì cả ba đều trải qua một năm thi đấu xuất sắc.

“Rất khó để đưa ra dự đoán ai là người chiến thắng ở The Best 2018 bởi Ronaldo, Modric và Salah có những dấu ấn rất riêng. Năm 2018, Ronaldo, Salah được làng túc cầu thế giới nhắc đến rất nhiều, trong khi Modric thầm lặng hơn, nhưng cống hiến của tiền vệ người Croatia là điều không thể phủ nhận”, BLV Quang Huy bày tỏ.

10 năm qua, trong cuộc đua cầu thủ hay nhất thế giới với các giải Quả bóng vàng (France Football), Cầu thủ hay nhất thế giới FIFA, Quả bóng vàng FIFA (hai giải gộp lại), rồi tiếp tục là Quả bóng vàng và The Best, Ronaldo và Messi luôn ngự trị.

Vì thế, BLV Quang Huy kỳ vọng Modric hoặc Salah sẽ phá vỡ được thế thống trị này: “Một khi Messi không còn trong danh sách, tôi muốn Ronaldo sẽ thất bại theo”, anh nói.

Luka Modric trải qua một năm xuất sắc ở Real và đội tuyển Croatia.

“Với quan điểm cá nhân, tôi muốn Modric là người chiến thắng ở cuộc đua năm nay. Có thể Modric không nổi bật hơn Ronaldo ở Champions League 2017/18, song đóng góp của cậu ấy rất lớn và được UEFA ghi nhận ở giải Cầu thủ hay nhất năm. World Cup 2018, Modric tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao cùng Croatia, điều mà Ronaldo hay Salah không làm được”, BLV Quang Huy nhấn mạnh.

“Modric giống Wesley Snejider hay Franck Ribery vì tỏa sáng ở thời điểm không còn trẻ. Nếu thất bại ở The Best 2018, có lẽ không bao giờ Modric có cơ hội lớn như năm nay. Sinh ra từ đạn bom, Modric vượt qua rất nhiều khó khăn để vươn mình thành cầu thủ đẳng cấp và có nhiều đóng góp cho bóng đá thế giới. Tôi nghĩ rất cả đều hài lòng nếu Modric thắng giải The Best 2018”, BLV Quang Huy kết luận.

Tối 24/9, lễ trao giải The Best sẽ diễn ra ở thủ đô London, Anh. Trong vòng 20 ngày tới, giới chuyên môn sẽ tìm ra cái tên thắng cuộc trong số Ronaldo, Modric và Salah.