Bộ ba iPhone 2018 hứa hẹn giúp Apple hốt bạc

Bô 3 iPhone 2018 được kỳ vọng sẽ giúp Apple mang về khoản doanh thu khổng lồ.

Theo GBH Insights, bộ 3 iPhone 2018 sẽ tạo ra một nhu cầu nâng cấp thiết bị khổng lồ cho người dùng. Điều này cũng kéo theo dự đoán doanh số iPhone sẽ đạt 350 triệu chiếc trong năm tới.

Năm ngoái, doanh số của các thiết bị iPhone 8, 8 Plus và iPhone X không đạt được như kỳ vọng, bởi bộ đôi iPhone 8 và 8 Plus không có quá nhiều khác biệt so với người tiền nhiệm iPhone 7 và 7 Plus. Trong khi đó, iPhone X lại có mức giá khá cao, khiến nhiều người khó tiếp cận.

Bô 3 iPhone 2018 được kỳ vọng sẽ giúp Apple mang về khoản doanh thu khổng lồ. Ảnh: fintek.

Tuy nhiên với bộ 3 iPhone 2018, người dùng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn tùy theo nhu cầu sử dụng và khả năng chi trả.

Với nhu cầu sử dụng một chiếc máy có màn hình lớn hơn cùng hiệu năng mạnh mẽ nhất, người dùng có thể chọn chiếc iPhone X Plus với màn hình OLED 6,5 inch. Trong khi đó, mẫu iPhone 6,1 inch sử dụng màn hình LCD sẽ có mức giá hợp lý hơn, phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Báo cáo cũng cho biết thêm, Trung Quốc sẽ là quốc gia có nhiều người dùng nâng cấp nhất. Theo đó, dự kiến khoảng 60-70 triệu trong số 100 triệu chủ sở hữu iPhone tại nước này sẽ nâng cấp lên thiết bị mới trong năm tới.