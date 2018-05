Bò cạp Bảy Núi là món ăn đặc sản của tỉnh nào?

Câu 7. Ngọn núi nào ở An Giang cao nhất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long? Núi Cấm

Bà Đen

Bà Rá

Thiên Ấn Với chiều cao 705 m, Núi Cấm ở xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang, cao nhất ở Đông Nam Bộ. Đây là nơi du lịch nổi tiếng của tỉnh An Giang, có dáng vẻ hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, phong cảnh đẹp, cây cối xanh tươi. Núi có các danh lam danh thắng, tiêu biểu như bức tượng Phật Di Lặc cao 33,6 m.